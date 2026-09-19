Gabon : vers la création d’un théâtre national 

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C’est une annonce qui résonne comme une véritable bouffée d’oxygène pour le paysage culturel du pays. Depuis de nombreuses années, les acteurs, dramaturges et metteurs en scène gabonais attendaient avec impatience une structure officielle capable de porter leurs ambitions. Ce vœu est aujourd’hui en passe de s’exaucer avec l’examen d’un nouveau projet de loi, validé par le Conseil des ministres du vendredi 18 septembre, présidé par le Chef de l’État, chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Ce texte, très attendu par l’ensemble des professionnels du secteur, porte spécifiquement sur la création, les attributions et l’organisation du Théâtre National. Il marque une volonté politique forte de replacer l’art dramatique au centre des priorités. ​Concrètement, ce projet de loi institue un établissement public à caractère culturel, doté de missions vastes et ambitieuses. Fini le temps où le théâtre gabonais devait se contenter de scènes improvisées. La nouvelle entité sera officiellement chargée de créer, produire, diffuser et promouvoir les œuvres théâtrales et les arts de la scène.

Un tremplin pour la formation et le rayonnement international

Cette institutionnalisation permettra non seulement de structurer une véritable industrie du spectacle vivant, mais aussi d’offrir au public un accès régulier à des productions de haute qualité, pensées et réalisées par des créateurs locaux. ​Au-delà de la simple diffusion de spectacles, le futur Théâtre National se voit confier une mission pédagogique de premier plan. Le texte législatif insiste sur la nécessité de soutenir activement la formation des artistes. Ce volet est crucial dans un environnement où la professionnalisation se heurte trop souvent au manque de cadres adéquats.

En encadrant les jeunes talents et en perfectionnant les professionnels, l’institution garantirait la pérennité et l’excellence des métiers de la scène au Gabon. En contribuant activement au rayonnement de la culture gabonaise aux plans national et international, le Théâtre National aura pour noble vocation d’exporter l’identité et l’imaginaire du pays. C’est une étape décisive qui promet de faire briller les couleurs du Gabon sur les plus grandes scènes du monde.