Gabon : Joël Ngoueneni propose un «Bloc Oligui Nguema 3.1» pour fédérer les soutiens du chef de l’État

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Dans un contexte politique animé par les récentes prises de position autour de l’affaire dite des « biens mal acquis », Joël Ngoueneni Ndzengouma, président fondateur du Parti pour les 7 Merveilles du Peuple gabonais (7MP), propose la création d’une nouvelle coalition politique autour du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Baptisée « Bloc Oligui Nguema 3.1 » (B.O.N 3.1), cette plateforme aurait vocation, selon son promoteur, à fédérer durablement les formations soutenant l’action du chef de l’État et à organiser leur contribution au débat politique national.

Les réactions suscitées par les développements récents de la procédure française des « biens mal acquis » ont effectivement replacé les positionnements politiques au centre de l’actualité. L’État gabonais, partie civile dans cette procédure depuis l’ère Ali Bongo, a transmis début septembre de nouvelles observations à la justice française. Depuis, plusieurs personnalités et formations, dont l’ancien président Ali Bongo Ondimba et le Parti démocratique gabonais (PDG), ont publiquement réagi. C’est dans ce contexte que Joël Ngoueneni Ndzengouma pose une question éminemment politique : « Qui sont les véritables soutiens politiques du Président Brice Clotaire Oligui Nguema ? »

Un « Bloc Oligui Nguema 3.1 » autour du chef de l’État

Pour le président fondateur du 7MP, les épisodes politiques actuels pourraient en annoncer d’autres au cours du quinquennat. Il estime dès lors que le chef de l’État « a besoin d’un bloc politique très engagé autour de lui » pour accompagner son action et répondre collectivement aux crises politiques susceptibles de surgir.

Le 7MP, formation dont l’existence et la participation au Dialogue national inclusif de 2024 sont documentées, revendique déjà une politique de soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Joël Ngoueneni Ndzengouma réaffirme ainsi son « soutien franc et responsable » au président de la République, tout en plaidant pour que l’inclusivité se traduise par une organisation politique structurée et durable dépassant les seules déclarations individuelles de soutien.

Une coalition conçue comme espace de propositions

Le projet proposé par le responsable politique ne consisterait pas uniquement à réunir des partis derrière le président de la République. Joël Ngoueneni Ndzengouma envisage une « plateforme démocratique, de propositions et de contre-propositions », reposant notamment sur « l’inclusivité, le respect mutuel, la prospérité partagée [et] la cohésion nationale ».

Le nom « Bloc Oligui Nguema 3.1 » est présenté par son promoteur comme une référence biblique à l’idée selon laquelle une « corde à trois fils ne se rompt pas facilement ». Le dispositif reposerait ainsi sur trois fonctions : contribuer à l’élaboration et à l’équilibre des actions politiques autour du chef de l’État ; servir de relais entre le gouvernement et les populations ; et favoriser la recherche de compromis ainsi que la concertation sur les grandes questions nationales, internationales et électorales.

Structurer politiquement les soutiens d’Oligui Nguema

Cette proposition intervient alors que le 7MP a déjà engagé des rapprochements avec d’autres organisations. En juin 2026, une coalition entre le 7MP et le Mouvement Oligui Nguema 100 % avait notamment lancé une tournée destinée à développer son implantation à l’intérieur du pays. Le « B.O.N 3.1 » apparaît donc comme une proposition d’élargissement et de formalisation de cette logique d’alliance.

Reste à savoir quelle réception cette proposition rencontrera auprès de la présidence et des autres formations politiques se réclamant du soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour l’heure, le « Bloc Oligui Nguema 3.1 » demeure une proposition portée par Joël Ngoueneni Ndzengouma et le 7MP, et non une coalition officiellement constituée autour du chef de l’État. Son lancement dans le débat public pose néanmoins une question qui devrait accompagner le quinquennat : celle de la manière dont les multiples soutiens politiques du président choisiront, ou non, de s’organiser autour de son action.