Maroc-Gabon : Migné pose sa première pierre tactique

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Baptême du feu réussi pour Sébastien Migné. Ce mardi, le nouveau sélectionneur des Panthères a dirigé sa toute première séance collective avec le groupe gabonais, à 48 heures du choc face au Maroc. Un rendez-vous déjà décisif, pensé comme un révélateur puisqu’il a servi à dévoiler les premières lignes tactiques, avec et sans ballon, devant un groupe qui sait déjà l’ampleur de l’épreuve qui l’attend.

Il est un peu plus de 17 heures ce mardi 22 Septembre 2026 quand Sébastien Migné pose pour la première fois le pied sur la pelouse du Complexe Moulay Rachid de la Jeunesse et de l’Enfance à Rabat. Sifflet autour du cou, le technicien français rassemble son groupe. Au programme, ateliers de circulation de balle, séquences de pressing coordonné et exercices de relance sous contrainte, où gardien, défenseurs et attaquants doivent se répondre en permanence.

La méthode Migné déjà appréciée !

Le message de Sébastien Migné est que chaque compartiment doit rester connecté, et une relance ratée du portier devient l’affaire de tout le bloc. Sur le terrain, les intensités montent crescendo, jeu de position en supériorité numérique, transitions rapides défense-attaque, puis mise en place des automatismes offensifs et défensifs face au bloc marocain attendu.

Migné observe, interrompt, replace ses hommes, exige la répétition du geste juste. Une gestuelle d’entraîneur passionné, qui veut voir ses idées prendre corps dès les premières foulées. Au coup de sifflet final, le technicien français se dit satisfait car les attitudes affichées le rassurent, même s’il sait le temps compté avant Vendredi. Il veut désormais voir ce collectif retrouver une dynamique positive, après des mois de souffrance.

Chez les joueurs, l’enthousiasme est palpable. Orphé Mbina, de retour après un an d’absence, savoure ces retrouvailles avec la tanière. Rody Junior Effaghe salue une ambiance chaleureuse et une intégration réussie des nouveaux. Michel Urie Mboula, lui, rappelle le devoir de transmission envers les jeunes convoqués, et la nécessité de basculer déjà mentalement vers ce rendez-vous capital.