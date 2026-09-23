Libreville : course-poursuite spectaculaire et arrestation d’un escroc multirécidiviste

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Une intervention policière mouvementée a récemment semé l’émoi dans les rues de la capitale gabonaise. Selon les faits rapportés par le quotidien national L’Union, un conducteur pris en chasse par les forces de l’ordre après avoir refusé d’obtempérer a fini par être intercepté dans la Zone industrielle d’Oloumi, révélant un profil criminel particulièrement chargé.

L’affaire débute le 15 septembre dernier dans la Zone industrielle d’Oloumi. Alertés par le comportement suspect d’un homme circulant à bord d’une berline noire de location, des policiers en patrouille décident d’effectuer un contrôle de routine. Au lieu de s’arrêter, le conducteur choisit de forcer le barrage et prend la fuite à vive allure.

Une course-poursuite s’engage immédiatement dans les artères de Libreville, captant l’attention des riverains et des passants. La scène, filmée par plusieurs témoins, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux avant que les forces de l’ordre ne parviennent à bloquer le véhicule et à maîtriser l’individu dans la Zone industrielle d’Oloumi.

Défaut de permis et falsification de documents officiels

L’identité du suspect est rapidement établie : il s’agit de Farahn Obiang Wahel, un homme d’origine libanaise. Lors de son interpellation, les agents constatent immédiatement qu’il circulait sans aucun permis de conduire valide. Cependant, la fouille minutieuse du véhicule réserve des découvertes encore plus embarrassantes pour le fuyard.

Dans l’habitacle, la police découvre plusieurs pièces d’identité falsifiées, notamment une fausse carte professionnelle l’accréditant comme agent de la Direction générale des Services spéciaux (DGSS), ainsi qu’une autre fausse carte appartenant à un officier de police. Ces éléments confirmaient que l’homme ne cherchait pas seulement à échapper à une simple infraction routière.

Un escroc opérant sous de fausses qualités

L’enquête approfondie menée par les officiers de police judiciaire (OPJ) a permis de mettre en lumière un réseau d’activités frauduleuses bien plus vaste. Farahn Obiang Wahel utilisait ces titres usurpés pour tromper la vigilance de ses interlocuteurs, commettre des escroqueries et abuser de la confiance de nombreuses victimes à travers la ville.

Confronté aux preuves matérielles saisies et aux témoignages accablants réunies contre lui, le suspect a dû répondre de plusieurs chefs d’accusation lourds : refus d’obtempérer, délit de fuite, conduite sans permis, usurpation de titre, falsification de documents et escroquerie. À l’issue de son audition par les services compétents, l’homme a été placé en détention préventive à la prison centrale de Gros-Bouquet en attendant son jugement.