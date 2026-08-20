OIT : le taux de chômage jeunes d’Afrique subsaharienne était de 8,4% en 2025

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En Afrique subsaharienne, les chiffres de l’emploi des jeunes masquent une réalité brutale. Selon le rapport Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2026 : Retour vers le futur publié par l’OIT, le taux de chômage des jeunes s’élevait à 8,4 % en 2025, soit quatre points de moins que la moyenne globale. De son côté, le taux de NEET (jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation) s’est établi à 21,6 %.

Toutefois, ce faible niveau de chômage ne traduit pas une prospérité économique, mais une obligation de survie. Dans cette région du monde, très peu de jeunes peuvent se permettre de rester inactifs. Pour s’assurer un revenu au quotidien, la grande majorité se tourne vers le secteur informel, dépourvu de protection sociale, de stabilité et de revenus réguliers. Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur, près de neuf jeunes travailleurs sur dix évoluent dans ce secteur informel.

Une pression démographique et un découragement croissant

De plus, deux jeunes adultes âgés de 25 à 29 ans sur trois occupent encore un emploi précaire, sous forme de travail indépendant ou de salariat temporaire. Cette vulnérabilité structurelle est accentuée par une dynamique démographique sans précédent, indique le rapport. L’Afrique subsaharienne absorbe actuellement près des deux tiers de l’augmentation de la population jeune à l’échelle mondiale, une tendance appelée à se maintenir sur le long terme. Chaque année, des millions de nouveaux entrants se disputent un nombre restreint d’emplois décents.

Face à cette saturation du marché du travail et à l’absence de perspectives pérennes, l’augmentation du taux de NEET reflète un découragement grandissant au sein de la jeunesse subsaharienne. Sans réformes profondes pour formaliser l’économie et créer des opportunités durables, le dividende démographique risque de se transformer en un piège social majeur pour toute la sous-région.