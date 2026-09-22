Woleu-Ntem : Zita Oligui Nguema en soutien aux micro projets des femmes

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En tournée provinciale dans le Woleu-Ntem, la Première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a annoncé la création d’un fonds d’appui au financement des microprojets portés par les femmes. Lors de la première étape de son périple dans le nord du pays, lundi 21 septembre, l’épouse du chef de l’État a officialisé la mise en place de ce mécanisme de solidarité à Bissok-Centre. Selon l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), cette initiative phare entend offrir un levier économique concret et durable aux entrepreneures locales.

Ce dispositif d’accompagnement s’adresse en priorité aux femmes autonomes ou réunies en associations qui rencontrent des difficultés à concrétiser leurs projets ou à les rendre pleinement opérationnels sur le terrain. « J’ai le plaisir de vous annoncer que le programme d’accompagnement des femmes a mis en place un fonds d’appui aux microprojets qui vous est destiné », a déclaré Zita Oligui Nguema, Première dame du Gabon. En apportant un soutien financier direct, la Première dame entend lever les obstacles de trésorerie, stimuler la création de richesses et dynamiser le tissu économique rural dans l’ensemble des départements de cette région septentrionale.

Des attentes locales face aux défis du quotidien

Peu avant cette annonce, les habitantes de la localité ont chaleureusement accueilli leur hôte de marque, tout en exprimant les réalités exigeantes de leur quotidien. S’exprimant au nom des femmes du canton, Paulette Angwe a exposé plusieurs préoccupations majeures, notamment la dégradation continue du réseau routier et la destruction systématique des plantations par les éléphants. Elle a ainsi sollicité des financements ciblés pour les activités génératrices de revenus et un accompagnement renforcé pour leurs projets communautaires.

Cette halte à Bissok-Centre constitue le point de départ d’un périple qui conduira Zita Oligui Nguema à travers les cinq départements que compte la province du Woleu-Ntem. L’épouse du chef de l’État a ensuite achevé sa première journée de terrain au village de Mbam-Assema, dans le canton Ellelem. Ce déploiement réaffirme la volonté d’instaurer un dialogue direct avec les populations afin de favoriser leur autonomisation et un développement inclusif.