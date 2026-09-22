Brazzaville : la Gabonaise Raïssa Onanga propulsée dans le Top 10 africain de l’Innovation

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L’entrepreneuriat social gabonais vient d’inscrire une page glorieuse lors des récentes Journées de l’Innovation du Bassin du Congo, organisées à Brazzaville. Face à un parterre de plus de 1 000 candidatures venues de tout le continent, seuls 40 projets avaient franchi la phase de présélection avant l’ultime arbitrage. Au terme de cette compétition rigoureuse, la Gabonaise Raïssa Onanga s’est hissée parmi les dix grands lauréats grâce à son initiative novatrice : Le Grenier Communautaire. Ce succès éclatant lui ouvre désormais les portes de Station F à Paris, le plus grand campus de start-up au monde.

Derrière cette consécration internationale se cache un engagement humanitaire de près de dix ans. Avec Le Grenier Communautaire, Raïssa Onanga insuffle une dynamique structurée à son action auprès des populations vulnérables. Le concept repose sur une économie circulaire et solidaire qui collecte, trie et redistribue des ressources inutilisées, denrées alimentaires, vêtements, mobilier, fournitures scolaires ou équipements divers.

Afin de pérenniser son impact, le projet franchit aujourd’hui un cap technologique et commercial. Il intègre le développement d’une application mobile destinée à optimiser la gestion des dons et la création d’un « Shop solidaire », dont les bénéfices financeront directement les actions sociales sur le terrain.

Un accompagnement stratégique vers l’excellence

La métamorphose de cette initiative de terrain en un modèle économique robuste est le fruit d’un travail rigoureux de préparation. Dans le cadre du programme IOM Africa Gabon, la CEO de DIGIeWOMEN SCHOOL et ambassadrice pour le Gabon, Christine Soro, a orchestré la montée en compétences des porteuses de projets locales.

Études de marché, modélisation financière, stratégies commerciales et maîtrise du pitch investisseur : les candidates ont acquis les outils indispensables pour répondre aux exigences des investisseurs internationaux. Outre Raïssa Onanga, la délégation gabonaise a brillé à Brazzaville avec les présentations de Clarisse Bele Madoungou pour Retraite Serena et de Nancy Mboumbou pour la plateforme de santé mentale PsyÉcoute.

Station F : changer d’échelle à l’international

L’aventure ne s’arrête pas en Afrique centrale. Prochaine halte : la capitale française. Accompagnée par la délégation gabonaise, Raïssa Onanga s’apprête à défendre Le Grenier Communautaire au sein de l’incubateur parisien Station F. L’objectif de ce déplacement stratégique est de nouer des partenariats d’envergure et de capter des financements internationaux pour accélérer le déploiement du projet.

Cette réussite collective prouve que les innovations sociales pensées et structurées au Gabon ont la capacité de s’imposer sur la scène mondiale. Les acteurs institutionnels, fondations et investisseurs sont désormais invités à soutenir cette initiative pour lui permettre de changer d’échelle.