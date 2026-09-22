Libreville : insalubrité, Eugène M’ba équipe les arrondissements après l’ultimatum du gouvernement 

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Quelques jours après l’ultimatum lancé par le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, aux maires du Grand Libreville, la municipalité de Libreville commence à renforcer ses moyens d’intervention. Ce lundi 21 septembre 2026, le maire Eugène M’ba a procédé à la remise de camions aux différentes mairies d’arrondissement. Une dotation destinée à soutenir les opérations de nettoyage et d’entretien des espaces publics, alors que l’exécutif exige des résultats visibles dans les trois prochains mois.

La séquence intervient moins d’une semaine après la réunion du 15 septembre consacrée au plan d’action intercommunal contre l’insalubrité. Face aux maires de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum, Hermann Immongault avait fixé un calendrier précis : « Les résultats doivent être visibles en trois mois », avec pour objectif qu’en janvier 2027 les quatre communes présentent « un visage différent ». Il avait notamment réclamé une présence accrue des équipes municipales sur le terrain.

Des camions pour renforcer les arrondissements

La remise des véhicules par Eugène M’ba constitue ainsi une première réponse sur le terrain des moyens matériels. Les camions doivent renforcer les capacités opérationnelles des mairies d’arrondissement, au plus près des quartiers confrontés à l’accumulation des déchets et aux problèmes d’entretien des espaces publics.

Cette dotation intervient d’ailleurs après une première étape consacrée aux ressources humaines. Le 4 septembre dernier, la municipalité avait remis leurs parchemins à 17 agents municipaux ayant suivi une formation pratique à la conduite d’engins et de camions. L’arrivée de nouveaux équipements peut ainsi être mise en perspective avec la constitution d’équipes capables de les exploiter.

Trois mois pour passer des moyens aux résultats

Le renforcement du parc automobile intervient dans un contexte où le gouvernement ne veut précisément plus limiter la lutte contre l’insalubrité aux annonces. « Les maires doivent être sur le terrain, pas dans les bureaux », avait lancé Hermann Immongault, demandant également où se trouvaient les personnels et les brigades municipales chargés d’assurer la présence des collectivités dans les rues.

La pression est d’autant plus forte que la problématique est ancienne. Accumulation des ordures, dépôts sauvages et insuffisance de l’entretien urbain continuent d’affecter plusieurs secteurs du Grand Libreville. L’objectif fixé par l’exécutif ne consiste donc plus simplement à multiplier les opérations ponctuelles, mais à installer une action régulière susceptible de produire une amélioration durable du cadre de vie.

L’entretien et l’organisation, prochains tests

Pour les mairies d’arrondissement, disposer de camions supplémentaires ne constitue toutefois qu’une partie de l’équation. Leur impact dépendra de leur disponibilité effective, de leur entretien, du personnel affecté à leur conduite, mais surtout de la programmation régulière des interventions dans les quartiers.

À moins de trois mois de l’échéance gouvernementale, la dotation décidée par Eugène M’ba fournit donc aux arrondissements des moyens supplémentaires mais les place également devant une exigence mesurable. Après les camions viendra nécessairement le temps du bilan : celui de savoir si ces nouveaux équipements auront effectivement permis de rendre les rues, marchés, carrefours et espaces publics de Libreville durablement plus propres.