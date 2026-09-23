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Fonction publique : les 1299 radiations vont-elles être palliées par des recrutements ?

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 23 septembre 2026 à 11h28min
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Une vue du ministère de la Fonction publique © D.R.
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Le Conseil des ministres a pris acte des conclusions de la Commission exceptionnelle des litiges de la Fonction publique. Sur 1 762 dossiers examinés à la suite du recensement biométrique et administratif des agents publics, 1 299 aboutissent à une radiation. Selon la commission chargée dudit dossier, l’État devrait réaliser une économie annuelle de près de 11 milliards de FCFA.

Eu égard à ce qui précède, une question demeure, que se posent déjà de nombreux jeunes diplômés, ces postes libérés seront-ils dépourvus ? Rappelons que la ministre de la Fonction publique, Laurence Ndong, avait indiqué que tout recrutement ne serait possible qu’en cas de départs. Sur le papier, cette condition est donc désormais remplie. Mais il est évident que le schéma ne sera pas si simpliste car plusieurs scénarios se dessinent. 

l’État dans un casse-tête chinois !

Le premier scénario possible, aussi le plus attendu par l’opinion publique, serait un recrutement à hauteur des 1 299 places libérées. Pour ceux qui y croient, ce mécanisme répondrait de manière efficace et pragmatique à la pression du chômage des jeunes. Mais cette mécanique absorberait l’essentiel des 11 milliards d’économies annoncées, alors que la maîtrise de la masse salariale reste une priorité. Une dure réalité qui pourrait conduire Brice Clotaire Oligui Nguema à privilégier cette piste. 

middle ban bien plus que du sport

Le deuxième scénario serait un recrutement partiel et ciblé, au profit des secteurs déficitaires comme la santé et l’éducation. Enfin, l’État pourrait geler les embauches pour consolider les économies réalisées, le temps de finaliser la mise à jour des fichiers des agents. Un élément nuance toutefois le calcul. C’est le fait que 600 des radiés relevaient de la main-d’œuvre non permanente, dont les postes ne sont pas budgétisés comme des emplois statutaires. Ainsi donc, le nombre de places réellement à pourvoir pourrait donc être inférieur à 1 299. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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