Gaza : Emmanuel Macron indigné face à « ce spectacle qui nous fait honte à tous »

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Depuis ce 22 septembre 2026 se tiennent à New-York, au siège de l’Organisation des Nations unies, les débats de Haut niveau dans le cadre de la 81ème session de l’Assemblée générale. Une première journée marquée par une succession de discours qui ont marqué tant par leur ton pittoresque, que par leur engagement en faveur du multilatéralisme. Parmi les plus engagés, il y a celui du président français Emmanuel Macron, qui s’est indigné face à la banalisation des atrocités dans le monde.

Plus d’une demi-heure durant, le chef de l’Etat français qui s’exprimait pour la dernière fois devant cette assemblée, a fait le tour d’horizon des maux qui minent la stabilité internationale et la paix au Proche et au Moyen-Orient. Au cœur de son discours, il y a la situation à Gaza et en Cisjordanie. « Nous ne pouvons pas accepter le nouvel ordre de l’impunité que certains voudraient bâtir », a déclaré le président français, appelant au respect de la souveraineté de tous les pays de la région.

Passe d’armes entre Macron et Netanyahu

S’agissant principalement de la Palestine, Emmanuel Macron a dénoncé « les droits les plus élémentaires encore aujourd’hui bafoués ». Évoquant la dynamique impulsée par la France lors de la 80ème session de l’Assemblée générale en 2025, qui a conduit à la reconnaissance de l’Etat de Palestine par 12 pays supplémentaires, le président français a regretté « le cynisme de certains », qui n’y voient qu’une « reconnaissance de papier ».

« Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza ? », s’est indigné Emmanuel Macron avant d’interroger la conscience collective. « Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous ? », a-t-il déclaré sous un tonnerre d’applaudissements. Pour le président français, la sécurité d’Israël ne peut être garantie par la violation permanente de la souveraineté de ses voisins. « Tous ceux qui prétendent que la sécurité d’Israël passe par la violation de la souveraineté de tous ses voisins font une erreur funeste. Affaiblissent la sécurité d’Israël pour aujourd’hui et pour demain », a poursuivi le président français, appelant au respect « du droit légitime du peuple palestinien à exister ».

Soulignons que ce discours du président français a tout de suite suscité les foudres du bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a parlé d’une « absurdité grotesque », assurant que « les terroristes du Hamas mènent des attaques contre les juifs presque tous les jours ». Attendu jeudi à la Tribune des Nations Unies, Benjamin Netanyahu aura certainement à cœur de rendre coup pour coup à Emmanuel Macron, avec qui les relations se sont progressivement dégradées depuis la série de blocus imposés contre la Bande de Gaza et la multiplication des attaques de colons israéliens en Cisjordanie.