FAO : Le Gabon en soutien à la candidature de l’Angolaise Josefa Sacko

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Réuni vendredi 18 septembre dernier à Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime, le Conseil des ministres délocalisé a pris une décision diplomatique majeure. Libreville a officiellement entériné le soutien de la République gabonaise à la candidature de Josefa Leonel Correia Sacko au poste de Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Portée par la République d’Angola, cette ambition vise à porter une voix africaine forte à la tête de l’institution onusienne pour le mandat 2027-2031.

Actuellement Commissaire à l’Économie rurale et à l’Agriculture de la Commission de l’Union africaine, Josefa Sacko possède une expertise éprouvée dans la gestion des politiques agricoles à l’échelle continentale. Avant d’occuper cette haute fonction, elle s’était déjà distinguée en tant que Conseillère spéciale du ministre angolais de l’Agriculture, pilotant avec succès les dossiers de coopération internationale bilatérale et multilatérale.

Son leadership s’est également illustré pendant treize ans à la tête de l’Organisation interafricaine du café (OIAC), basée en Côte d’Ivoire. En tant que Secrétaire générale, elle y a supervisé la restructuration et le développement de l’économie du café au bénéfice de 25 pays producteurs du continent, affirmant ainsi son pragmatisme et son sens de la diplomatie économique.

L’expérience continentale face aux défis mondiaux

À travers sa postulation pour la FAO, la candidate entend transformer la trajectoire de la sécurité alimentaire mondiale. Selon les informations rapportées par l’Agence angolaise de presse, Josefa Sacko ambitionne de mettre l’expérience, l’innovation et la résilience accumulées par l’Afrique directement au service de solutions globales. Face au changement climatique et aux crises géopolitiques impactant les chaînes d’approvisionnement, l’approche panafricaine qu’elle promeut cherche à offrir un modèle novateur et inclusif.

Un scrutin décisif prévu à Rome en 2027

Cette prise de position gabonaise intervient très en amont du renouvellement des instances dirigeantes de l’agence internationale. L’élection se tiendra en juillet 2027 à Rome, en Italie, siège central de l’organisation.

Pour mémoire, la Direction générale de la FAO est actuellement occupée par le Chinois Qu Dongyu. Réélu en juillet 2023 pour un second mandat de quatre ans, le dirigeant actuel achèvera son exercice à l’été 2027. En s’alignant dès à présent derrière la candidature de Josefa Sacko, le Gabon participe à la constitution d’un bloc africain solidaire pour faire triompher une vision renouvelée de la gouvernance alimentaire mondiale.