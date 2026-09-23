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Filière avicole : face à l’interpellation américaine à l’OMC, le Gabon garde le cap

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 23 septembre 2026 à 10h05min
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Le ministre de l’Agriculture, Pacôme Kossy © D.R.
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L’annonce de l’interdiction des importations de poulet de chair prévue pour le 1er janvier 2027 ne laisse pas les partenaires commerciaux de Libreville indifférents. Les États-Unis viennent d’interpeller le Gabon auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de contester cette mesure protectionniste. Face à cette pression diplomatique, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, dans une interview accordée au quotidien L’Union ce mercredi 23 septembre 2026, a tenu à recadrer le débat et réaffirme les ambitions nationales.

Loin d’y voir un blocage, le membre du gouvernement aborde cette démarche américaine avec sérénité. « Les États-Unis défendent leurs intérêts commerciaux ; le Gabon défend ses intérêts économiques, sa souveraineté alimentaire et le développement de son appareil productif », explique Pacôme Kossy.

Le ministre insiste sur le fait que cette contestation ne constitue en rien une sanction formelle. « Le Gabon n’a pas été condamné par l’OMC et nous ne sommes pas, à ce stade, face à une décision de l’OMC contre le Gabon. »; souligne-t-il avant de préciser  qu’une procédure de consultation et de notification s’engagera pour faire valoir les droits du pays.

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Les flexibilités du GATT pour protéger les industries naissantes

Pour soutenir sa position, le gouvernement entend s’appuyer sur le cadre multilatéral existant. Pacôme Kossy rappelle que l’article XVIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) offre des flexibilités juridiques explicites aux économies en développement pour soutenir l’émergence d’industries nationales.

Plusieurs pays africains, à l’instar du Sénégal et du Cameroun, ont déjà emprunté des voies similaires avec succès pour consolider leur filière avicole. Le Gabon entend ainsi bâtir un dossier « économiquement documenté, juridiquement solide et diplomatiquement défendable ».

Le POUFA, pilier d’une transition économique globale

Cette contrainte diplomatique ne freine en rien l’exécutif dans le déploiement du Plan opérationnel d’urgence pour la filière avicole (POUFA), adopté en février 2026. L’objectif affiché reste d’élever la production locale à plus de 100 000 tonnes par an à l’horizon 2027-2028, contre environ 4 000 tonnes actuellement, et de générer plus de 100 000 emplois.

Le dispositif s’appuie sur le soutien direct à 150 fermes pilotes réparties sur le territoire national, complété par l’injection de plus de 6,5 milliards de FCFA de crédits agricoles via la BCEG. De grands investissements privés internationaux viennent renforcer cet écosystème en intégration avec les producteurs locaux.

Pour le gouvernement, l’interdiction d’importer n’est qu’un levier d’action au service d’une transformation structurelle de l’économie agricole. « Le cap ne change pas : produire au Gabon ce que nous mangeons », conclut le ministre.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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