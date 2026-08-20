Ogooué-Ivindo : Christiane Leckat au cœur du projet d’aménagement inclusif d’Epassendje

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Dans l’Ogooué-Ivindo, le projet d’aménagement foncier du quartier Epassendje entend rompre avec une logique longtemps redoutée par les populations lors des opérations d’urbanisation : le déguerpissement. Aux côtés du ministre de l’Habitat en visite d’inspection, la gouverneure de la province, Christiane Leckat, accompagne un projet porté par la Société nationale immobilière (SNI) qui prévoit désormais 412 parcelles sur 88 hectares, tout en intégrant les familles historiquement installées sur le site.

À Makokou, l’aménagement d’Epassendje pourrait constituer un exemple de développement urbain conciliant modernisation et préservation des droits des populations locales. La gouverneure de l’Ogooué-Ivindo, Christiane Leckat, a accompagné la visite d’inspection conduite par le ministre de l’Habitat Mays Mouissi et le directeur général de la SNI Jean Pierre Ondounda sur ce projet dont la dimension sociale a conduit à revoir le périmètre initial. L’enjeu pour l’autorité provinciale est notamment de veiller à l’articulation entre les ambitions de l’État et la situation des habitants déjà présents sur les terres concernées.

Christiane Leckat au suivi d’un aménagement sans déguerpissement

Initialement conçu pour produire 300 parcelles aménagées, le projet a été étendu à 88 hectares pour atteindre 412 parcelles. Une évolution justifiée par la volonté d’intégrer les populations locales au nouveau lotissement plutôt que de les déplacer. Les familles historiquement installées devraient ainsi bénéficier d’un mécanisme de régularisation foncière à des conditions présentées comme avantageuses. Une orientation particulièrement importante dans une province où l’aménagement urbain doit composer avec l’occupation ancienne des terres et les enjeux de sécurisation foncière.

Pour Christiane Leckat, appelée à représenter l’État et à accompagner localement la mise en œuvre du projet, cette approche place donc la concertation avec les populations au centre du processus.

Epassendje appelé à devenir un nouveau pôle urbain

L’ambition dépasse cependant la seule distribution de parcelles. Epassendje doit progressivement devenir un pôle urbain disposant de plusieurs équipements collectifs. Le projet prévoit notamment un centre de santé, une école préprimaire et primaire ainsi qu’une zone hôtelière, avec l’objectif d’accompagner l’urbanisation par des services essentiels.

À travers ce projet suivi au niveau provincial par Christiane Leckat, l’État entend ainsi expérimenter une approche différente : aménager et sécuriser le foncier sans faire des populations déjà installées les victimes collatérales de la modernisation urbaine. Une orientation dont la réussite dépendra désormais de sa traduction effective sur le terrain.