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Pénurie de gasoil : la SEEG annonce des perturbations dans la fourniture d’électricité et d’eau potable

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 octobre 2026 à 15h08min
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Vue d’un groupe d’une centrale thermique de la SEEG © D.R.
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La SEEG porte à la connaissance de sa clientèle que la pénurie de gasoil, qui affecte plusieurs secteurs d’activité sur le territoire national, perturbe fortement le fonctionnement de ses ouvrages de production d’électricité et d’eau potable dans le Grand Libreville et à l’intérieur du pays.

Dans l’attente du rétablissement d’un approvisionnement normal en gasoil, des délestages rotatifs sont mis en œuvre dans plusieurs localités, afin d’assurer une répartition équitable de l’énergie disponible. Ces mesures sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la distribution d’eau potable.

Face à cette situation, les équipes techniques sont pleinement mobilisées afin de garantir la continuité du service et d’en limiter autant que possible les désagréments pour les usagers.

La SEEG remercie sa clientèle de sa compréhension et s’engage à l’informer régulièrement de l’évolution de la situation.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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