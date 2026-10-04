Pétrole : le Gabon s’allie au norvégien TGS pour explorer son domaine offshore

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Le sous-sol marin du Gabon recèle des trésors encore largement inexplorés. Pour en percer les secrets et séduire les majors pétrolières, Libreville franchit un cap stratégique. En marge du World Energies Summit 2026, tenu à Londres les 29 et 30 septembre, le ministre gabonais du Pétrole, Clotaire Kondja, et le directeur général de la société norvégienne TGS, Kristian Johansen, ont paraphé un accord de partenariat d’une durée de dix ans.

Prolongeant une collaboration fructueuse de plus de deux décennies, ce nouveau cadre confère à l’entreprise cotée à Oslo un rôle clé dans le domaine des données géophysiques. L’accord couvre l’intégralité du cycle de vie des données d’exploration : il s’agira non seulement de commercialiser et de retraiter les informations existantes, mais aussi de conduire des campagnes d’acquisition inédites.

En accordant à TGS des droits exclusifs sur la majeure partie de ses domaines maritimes profonds, le gouvernement offre une clarté bienvenue aux investisseurs internationaux. L’objectif consiste à centraliser l’accès à la cartographie du sous-sol et à garantir une visibilité optimale sur la géologie nationale.

Cap sur les gisements ultra-profonds

Historiquement, l’effort de recherche et de production gabonais s’est concentré sur les gisements situés en eaux peu profondes. Pourtant, la frontière des eaux profondes et ultra-profondes offre des perspectives considérables. Par le passé, des découvertes majeures comme les champs de Diaman et de Leopard ont confirmé la présence d’accumulations riches en hydrocarbures dans ces bassins sous-explorés.

Face à des coûts de forage élevés en grande profondeur, la précision des données sismiques constitue le principal argument pour convaincre les décideurs. Grâce au retraitement de pointe et aux nouvelles technologies d’imagerie proposées par TGS, le Gabon espère minimiser les risques géologiques pour les futurs exploitants.

À travers cet engagement de long terme, Libreville réaffirme son ambition de relancer l’attractivité de son bassin marin. En s’appuyant sur l’expertise d’un leader mondial de la géophysique, le pays entend moderniser la gestion de son patrimoine géologique et transformer un potentiel encore virtuel en opportunités de développement concret.