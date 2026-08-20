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Filière avicole : le gouvernement et les 150 fermes partenaires tracent la feuille de route

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 20 août 2026 à 12h43min
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Photo de famille au terme de la rencontre avec les responsables des fermes avicoles et le ministre Pacôme Kossy © D.R.
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Face à l’échéance cruciale de janvier 2027 marquant l’interdiction des importations de volaille, le gouvernement accélère la structuration de sa filière avicole. Au cœur de cette stratégie, le Plan opérationnel d’urgence de la filière avicole (POUFA) avec pour ambition de consolider la production locale de poulets de chair en renforçant le soutien direct aux producteurs du pays.

C’est dans cet esprit que le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, a réuni ce mercredi 19 août 2026 à l’amphithéâtre du ministère de la Fonction publique les responsables des 150 fermes avicoles sélectionnées à travers le territoire.

« Vous vous souviendrez qu’en mars dernier, nous avons lancé un appel à manifestation d’intérêt pour recruter 150 fermes avicoles nationales avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de la montée en puissance de la filière du poulet de chair au Gabon », a rappelé le membre du gouvernement. Ces exploitations, suivies pas à pas selon leur taille et leur schéma technique, constituent le fer de lance de l’ambition agricole nationale.

Mettre le cap sur la maîtrise des intrants

L’objectif principal de cette rencontre d’évaluation visait à clarifier la feuille de route opérationnelle. Car pour pérenniser l’activité des aviculteurs, l’État entend s’attaquer directement à la racine du problème : l’autonomie en intrants de base.

« La réunion d’aujourd’hui est une étape importante pour définir le cadre de l’accompagnement que nous fournissons à ces 150 fermes nationales. Il s’agit notamment d’assurer la production des éléments fondamentaux : l’alimentation pour la volaille, les poussins d’un jour, ainsi que les produits vétérinaires », a précisé le ministre. Sans ces leviers majeurs, impossible de garantir des coûts de production compétitifs pour le marché local.

Relever collectivement les défis de la filière

Lors des échanges, les exploitants ont pu exposer en toute franchise leurs contraintes du quotidien aux équipes techniques. Logistique, coûts de transport, garanties sanitaires, installation des provenderies et couverture d’assurance face aux risques épidémiques ont été au centre des débats. 

Pour y répondre, le gouvernement prévoit notamment l’appui de l’armée de l’air pour acheminer les intrants dans les zones enclavées, tout en facilitant l’accès aux crédits bancaires auprès de la BCEG. « Tout pays qui se respecte se nourrit lui-même. Vous êtes les pionniers de cette industrie au Gabon », a conclu Pacôme Kossy, réaffirmant le soutien indéfectible de l’État auprès de ces 150 acteurs du changement.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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