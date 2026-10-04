Octobre Rose : le cancer du sein, une pathologie qui touche aussi les hommes

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Si le cancer du sein est le plus souvent associé aux femmes, il peut également affecter les hommes, ces derniers possédant eux aussi du tissu mammaire. Une réalité méconnue que rappelle une série médicale menée par le Dr Diosdado Mounguengui et ses collègues de l’Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba, rapportée par Gabon 24, à travers le suivi de trois cas pris en charge à Libreville.

Encore largement ignorée du grand public, la pathologie se développe chez l’homme de façon similaire à celle observée chez la femme. Dans les trois cas documentés à Libreville, l’issue a malheureusement été défavorable. Selon l’oncologue médicale Mariame Touré, si le cancer du sein reste rare chez l’homme, il est en revanche diagnostiqué à un stade souvent trop avancé, ce qui en altère le pronostic.

Des symptômes d’alerte à ne pas négliger

Tout comme chez les femmes, la vigilance s’impose face à toute anomalie au niveau de la poitrine. Certains signes doivent immédiatement amener à consulter notamment l’apparition d’une masse ou d’une induration persistante; une modification du mamelon (rétraction, déviation) ou un écoulement inédit ou encore un changement de l’aspect de la peau (rougeur, capiton, peau d’orange).

Si ces symptômes ne traduisent pas systématiquement un cancer, leur survenue exige un avis médical rapide.

Sensibiliser au-delà du genre

Le message de prévention d’Octobre Rose gagne à être universel. Bien que les femmes demeurent les premières touchées par la maladie, les hommes ont tout intérêt à rester à l’écoute de leur corps. Face à un changement inhabituel, une consultation précoce permet d’établir un diagnostic rapide et d’engager, si nécessaire, un traitement adapté.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire