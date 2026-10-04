Lambaréné : la DGDI alerte sur une nouvelle arnaque

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L’Antenne provinciale de la Direction générale de la Documentation et de l’Immigration (DGDI) du Moyen-Ogooué appelle les populations de Lambaréné et de ses environs à la vigilance face à une nouvelle forme d’escroquerie signalée dans la région. Dans un communiqué rapporté par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP) dans un article publié le 2 octobre 2026, la DGDI met en garde contre des individus qui se font passer pour des agents de ses services afin d’extorquer de l’argent aux citoyens. Ces présumés escrocs utilisent notamment le téléphone pour contacter leurs victimes et leur réclamer des transferts d’argent sous différents prétextes.

Selon les informations rapportées par l’AGP, le mode opératoire consiste notamment à se présenter comme des proches ou des connaissances de personnes interpellées et gardées à vue dans les locaux de l’Antenne provinciale de la DGDI. Les individus contactés sont alors invités à effectuer rapidement un transfert d’argent, généralement par mobile money, en échange de la prétendue libération de leur proche. Face à ces pratiques, l’Antenne provinciale de la DGDI dément formellement être à l’origine de telles demandes et rappelle qu’aucun de ses agents ne sollicite à distance un paiement pour procéder à une libération.

La DGDI appelle à la vigilance

L’administration précise que les procédures d’interpellation, de convocation et de garde à vue sont encadrées par des dispositions légales et ne peuvent faire l’objet de transactions financières informelles par téléphone. Elle invite ainsi les populations à ne pas céder aux sollicitations présentées comme urgentes, même lorsque leurs auteurs disposent d’informations personnelles ou affirment agir au nom d’un agent de la DGDI. La vérification de l’identité de l’interlocuteur et de la véracité des informations communiquées doit, selon les autorités, constituer un réflexe avant toute démarche ou tout transfert d’argent.

Toute personne contactée dans le cadre de ce procédé ou confrontée à une tentative d’arnaque est invitée à signaler rapidement les faits. L’Antenne provinciale recommande de se rendre directement dans ses locaux afin de vérifier les informations concernant une éventuelle interpellation ou convocation. Les victimes ou personnes sollicitées peuvent également se rapprocher des services de police ou de gendarmerie les plus proches pour signaler les faits. À travers cette alerte, la DGDI entend prévenir de nouvelles victimes et rappeler que toute demande de paiement à distance présentée au nom de ses agents doit être considérée avec la plus grande prudence.