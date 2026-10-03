Gabon : Tassyla-Ye-Doumbeneny défend la ratification de deux traités internationaux 

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Le Palais Léon Mba de Libreville a servi de cadre, ce vendredi, à un grand oral parlementaire. Devant les députés de la Commission des Affaires étrangères, la ministre Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny a défendu la ratification de deux traités internationaux déterminants pour le Gabon. Entre transition économique et leadership écologique, le gouvernement entend ancrer la diplomatie gabonaise au cœur des enjeux mondiaux.

Au centre des discussions figurait l’Accord de Samoa, signé en novembre 2023 pour succéder aux conventions de Lomé et de Cotonou. Ce texte redéfinit la coopération commerciale, politique et financière entre l’Union européenne et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) pour les deux prochaines décennies.

Face aux élus, la cheffe de la diplomatie a souligné l’intérêt vital de cette alliance. Dans une phase cruciale de diversification économique, le Gabon ne saurait se tenir en marge d’un cadre qui garantit des financements stables pour le développement durable et la croissance inclusive. Inquiets pour la production nationale face à la concurrence extérieure, les députés ont interrogé la ministre sur l’ouverture des marchés. Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny s’est voulue rassurante, rappelant que des clauses de sauvegarde strictes ont été intégrées au protocole Afrique pour protéger l’économie locale.

La mangrove, moteur de la finance verte

Le second projet de loi scelle l’adhésion du Gabon au Centre international des mangroves. Doté d’un littoral exceptionnel, le pays abrite des milliers d’hectares de forêts marécageuses, de véritables sanctuaires naturels aux capacités exceptionnelles de séquestration de carbone et de protection contre l’érosion marine.

Par ce texte, Libreville franchit un cap : transformer son patrimoine naturel en instrument géopolitique. En officialisant son intégration au Centre, le Gabon ambitionne de partager son expertise scientifique, mais surtout de capter de nouveaux investissements internationaux grâce à la finance carbone et aux opportunités de l’économie bleue. Convaincue par la solidité des arguments présentés, la Commission parlementaire a émis un avis favorable. L’adoption définitive de ces deux textes en séance plénière ne devrait désormais plus tarder.