Terres rares à Ozouri : un virage minier décisif pour l’Ogooué-Maritime

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L’Ogooué-Maritime s’apprête-t-elle à écrire une nouvelle page de son histoire industrielle ? En annonçant, lors du Conseil des ministres du 18 septembre, l’accompagnement de l’État à l’installation de l’opérateur Maboumine pour l’exploitation de terres rares à Ozouri, le gouvernement a ouvert des perspectives prometteuses pour cette province traditionnellement pétrolière. Selon une analyse du journal Ogooué Maritime Infos (OMI), ce projet marque une transition stratégique pour la région, mais impose d’emblée une grande rigueur dans sa concrétisation.

Il convient d’abord de lever toute ambiguïté sur les périmètres d’intervention. Historiquement liée au gisement du Moyen-Ogooué, près de Lambaréné, la société Maboumine s’est fait connaître par ses travaux sur le site de Mabounié, riche en niobium, tantale, scandium et terres rares. L’annonce récente cible quant à elle une implantation distincte à Ozouri, sur le littoral marigovéen.

À ce stade, les communications officielles n’ont pas encore dévoilé le volume des réserves identifiées sur ce nouveau site, ni le calendrier d’exploitation ou le montant des investissements prévus. Ogooué Maritime Infos souligne ainsi l’importance de ne pas amalgamer le projet historique de la région voisine avec cette nouvelle démarche côtière.

Exigence de retombées locales et de contenu local

Après des décennies de rente pétrolière, les attentes des populations s’avèrent immenses. L’évaluation de ce projet minier ne saurait se limiter à la comptabilité des volumes extraits du sous-sol. De multiples questions cruciales se posent désormais : quels seront les volumes d’emplois directs et indirects créés au bénéfice des riverains ? Quelle place sera accordée au tissu de PME provinciales ? Quel plan de formation permettra de transférer les compétences, et comment la transformation de la matière première sera-t-elle assurée sur place ?

L’exécutif promet déjà que l’exploitation sera conditionnée au respect strict des normes environnementales, aux exigences de contenu local et à la préservation des intérêts des communautés locales.

L’héritage pétrolier comme boussole

Pour la province, l’enjeu consiste à éviter qu’Ozouri ne devienne un simple enclave d’extraction brute sans valeur ajoutée partagée. L’expérience accumulée au fil de la production d’hydrocarbures impose une vigilance accrue.

Si une nouvelle ressource stratégique doit être mise au jour dans l’Ogooué-Maritime, la création de valeur, l’emploi et le développement socio-économique devront cette fois se concrétiser directement sur le territoire et profiter durablement à ses habitants.