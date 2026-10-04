Lébamba : marchés, gare routière, école, centre médical… les chantiers d’Oligui Nguema redessinent la ville

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À Lébamba, dans la province de la Ngounié, plusieurs infrastructures sont actuellement en cours de réalisation sous l’impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Marché municipal, gare routière, Complexe scolaire de l’Excellence, centre médical, logements pour les personnels de santé et agents publics : ces investissements traduisent une volonté de renforcer les équipements de proximité et de réduire progressivement les écarts d’infrastructures entre Libreville et l’intérieur du pays.

À mesure que les travaux progressent, Lébamba voit se dessiner plusieurs équipements appelés à modifier son fonctionnement quotidien. L’intérêt de ces chantiers tient notamment à leur diversité : commerce, transport, éducation, santé et logement sont simultanément concernés. Une approche qui traduit la volonté affichée par le chef de l’État de faire des infrastructures publiques un levier d’amélioration des conditions de vie, mais aussi d’attractivité des villes de l’intérieur.

Au-delà de Lébamba, cette dynamique concerne également d’autres localités de la Ngounié. À Ndendé, les projets en cours comprennent notamment un bâtiment destiné à la Direction générale de l’Environnement, l’aménagement annoncé de 400 parcelles ainsi que de futurs locaux pour les services de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI).

Lébamba au cœur d’un programme multisectoriel

À Lébamba, le marché municipal figure parmi les infrastructures en chantier. Sa réalisation doit permettre d’améliorer les conditions dans lesquelles commerçants et populations exercent leurs activités et effectuent leurs achats. La gare routière répond, quant à elle, à une problématique différente mais complémentaire : mieux organiser les déplacements, les flux de voyageurs et les activités de transport dans la localité.

Le volet éducatif est matérialisé par le Complexe scolaire de l’Excellence de Lébamba. Dans une province où la qualité des infrastructures scolaires demeure déterminante pour les conditions d’apprentissage, cet investissement participe à l’objectif de renforcer l’offre éducative en dehors des principaux centres urbains. L’enjeu sera, après la livraison des bâtiments, de garantir leur équipement, leur entretien et la disponibilité des personnels nécessaires à leur fonctionnement.

Santé et logements pour renforcer les services publics

L’autre chantier majeur concerne le Centre médical Maman Zita Oligui Nguema de Lébamba. L’infrastructure doit contribuer au renforcement de l’offre sanitaire locale et limiter, pour certaines prises en charge, la nécessité de parcourir de longues distances. Mais là encore, la construction du bâtiment ne constituera qu’une première étape : équipements médicaux, médicaments et affectation durable de personnels détermineront la capacité réelle de la structure à répondre aux besoins des populations.

Vue aérienne de chantiers en cours à Lébamba © D.R.

Des logements sont parallèlement prévus, notamment pour les personnels de santé et les agents publics. Cette dimension est loin d’être secondaire. Dans plusieurs localités de l’intérieur du Gabon, les difficultés de logement peuvent compliquer l’affectation et surtout le maintien des agents de l’État. Associer infrastructures administratives et sociales à des solutions d’hébergement revient ainsi à traiter une partie des contraintes qui affectent la continuité du service public dans les territoires.

Oligui Nguema attendu sur la concrétisation de sa politique territoriale

À travers ces différents projets, Brice Clotaire Oligui Nguema imprime à Lébamba une politique d’investissement qui privilégie des infrastructures directement liées aux besoins quotidiens. La multiplication des chantiers dans les villes de l’intérieur participe également d’une ambition plus large : faire du développement territorial un contrepoids à la concentration historique des équipements et des opportunités dans le Grand Libreville.

Reste désormais l’épreuve déterminante de toute politique infrastructurelle : celle de l’achèvement, de la livraison et du fonctionnement effectif des ouvrages. Pour les populations de Lébamba, l’impact de ces investissements ne se mesurera pas seulement au nombre de chantiers ouverts, mais à la qualité des services effectivement accessibles une fois les travaux terminés. C’est à cette étape que l’ambition présidentielle de transformation des territoires devra produire ses résultats les plus concrets.