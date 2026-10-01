Gabon : les écoles privées à cursus étranger sommées de suivre le programme national

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Afin de remettre de l’ordre dans le secteur éducatif, le ministère de l’Éducation nationale a déclenché récemment une série d’inspections inopinées au sein des établissements privés. Il était question lors de cette descente de terrain de faire respecter le programme national et lutter contre l’exercice illégal.

Des équipes d’inspecteurs pédagogiques sillonnent désormais les rues pour passer au crible les écoles privées de la capitale. Cette campagne d’inspections inopinées marque une volonté ferme des autorités d’exercer un contrôle strict sur les contenus enseignés et sur la légalité des structures d’accueil.

Des fraudes et des statuts fictifs mis au jour

La première étape de cette tournée d’inspection a mené la délégation au Complexe scolaire Heureux d’Ipad, dans la commune d’Owendo. L’établissement se réclamait officiellement du système éducatif français. Pourtant, lors des vérifications d’usage, les inspecteurs ont constaté une tout autre réalité : la structure ne figurait sur aucune liste officielle et exerçait dans une totale clandestinité.

Même constat d’irrégularité au Lycée Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, situé au cœur de Libreville. L’établissement dispensait des cours en partenariat supposé avec le CNED français, sans appliquer ni le programme gabonais, ni un cursus étranger officiellement reconnu par la réglementation locale.

Exigence du programme national et respect de la souveraineté

Face à ces dérives, les autorités éducatives rappellent fermement les règles en vigueur. Joachim Ondjila, Inspecteur Général des Services, a souligné que des réunions de sensibilisation avaient été menées dès le début de l’année scolaire auprès des promoteurs d’établissements. Désormais, l’heure est au contrôle et à l’application rigoureuse de la loi.

Au-delà de la conformité administrative, les inspecteurs mettent en avant des enjeux fondamentaux de souveraineté et de citoyenneté. Pour Ferdinand Patrick Mba Essono, Inspecteur d’Administration de l’Éducation Nationale, dispenser un enseignement exclusivement tourné vers l’étranger sans intégrer les réalités gabonaises constitue une déviance inacceptable. L’éducation dispensée sur le territoire national doit impérativement concourir à la formation de citoyens conscients des enjeux de leur pays.

Un contrôle désormais permanent sur le terrain

Cette offensive marque un changement de méthode majeur au sein de l’inspection éducative. Les fonctionnaires ont déserté leurs bureaux pour s’installer directement sur le terrain. Ils examinent désormais de près la qualification des enseignants, le contenu des programmes et les conditions d’accueil des élèves.

À travers cette opération coup de poing, l’État gabonais entend assainir durablement le paysage éducatif privé et garantir un enseignement de qualité, conforme aux normes nationales, pour tous les enfants scolarisés dans le pays.