Gabon : le PIB par habitant estimé à 5,78 millions de FCFA selon le FMI en 2026

Ecouter l'article

Avec un produit intérieur brut nominal estimé à 5,78 millions de FCFA par habitant pour l’année 2026, le Gabon se hisse au troisième rang des pays les plus riches du continent africain, juste derrière les archipels des Seychelles et de Maurice. Publiées par le Fonds monétaire international (FMI) et relayées par African Exponent, ces projections attribuent à la nation équatoriale la 94e place mondiale. En progression de près de 315 000 FCFA +5,8 % sur un an, cet indicateur permet à Libreville de devancer des puissances régionales telles que l’Afrique du Sud ou le Botswana.

Si cette performance chiffrée traduit une puissance financière indéniable, les économistes invitent à la retenue. Le PIB nominal par habitant offre une mesure théorique de la richesse produite, mais il ne reflète ni la répartition effective des revenus au sein de la population, ni le coût quotidien de la vie. Sensible aux fluctuations des cours mondiaux et aux taux de change, cette donnée arithmétique peut donner l’illusion d’une prospérité généralisée là où les inégalités sociales demeurent bien réelles.

Le poids écrasant des matières premières

Ce classement remet en lumière le grand paradoxe de l’économie gabonaise : une aisance macroéconomique conjuguée à une forte vulnérabilité structurelle. Le modèle national repose toujours massivement sur la rente extractive. À eux seuls, le pétrole, le manganèse et le bois concentrent près de 97 % des recettes d’exportation du pays.

Alors que le FMI table sur une croissance réelle de 2,7 % pour 2026, Libreville poursuit d’intenses discussions avec l’institution financière afin de rationaliser ses finances publiques et de restructurer sa dette.

Le défi d’une prospérité partagée

Pour le Gabon, l’urgence ne réside plus dans la quête de sommets statistiques, mais dans la transformation de cette rente en progrès social tangible. L’enjeu central pour les pouvoirs publics consiste désormais à diversifier le tissu productif afin de créer des emplois durables. Seule une redistribution efficace vers les services essentiels, santé, éducation et infrastructures, permettra d’aligner le niveau de vie réel des ménages sur la richesse affichée par les classements internationaux.