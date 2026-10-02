Gabon : Oligui Nguema met la magistrature face à l’exigence de résultats

Ecouter l'article

À quelques jours de l’ouverture officielle de la nouvelle année judiciaire, fixée au 5 octobre prochain, le Palais de la Rénovation a servi de cadre à un arbitrage décisif. Le président de la République, par ailleurs président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni le jeudi 1er octobre 2026 l’ensemble des grands acteurs de l’appareil judiciaire gabonais. Un tour de table stratégique destiné à dresser un bilan d’étape rigoureux et à fixer le cap avant l’échéance imminente.

Autour du Chef de l’État avaient pris place le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, les présidents des hautes juridictions ainsi que la direction du Syndicat national des magistrats du Gabon (SYNAMAG). L’objectif : vérifier l’application concrète des orientations actées lors de la récente session du CSM à Port-Gentil. Loin des simples formules d’usage, cette séance de travail visait à traduire ces résolutions dans la réalité quotidienne des tribunaux tout en abordant frontalement les préoccupations du corps judiciaire.

Cette concertation directe a été particulièrement saluée par le SYNAMAG, qui y voit un signal fort d’écoute à la veille d’une rentrée sous haute tension. Pour la Présidence, cette démarche illustre une méthode de gouvernance désormais établie, articulée autour de la planification, de la rigueur et du suivi systématique des engagements pris.

Une justice forte comme levier économique

S’adressant à ses interlocuteurs, le président de la République a rappelé que les revendications professionnelles s’inscrivent dans un chantier bien plus vaste : celui de la modernisation des institutions. L’ambition affichée est claire : bâtir une justice plus équitable, accessible et impartiale.

Mais au-delà de la protection fondamentale des droits citoyens, le Chef de l’État a insisté sur l’impact économique du système judiciaire. Une justice prévisible et performante constitue, selon lui, le pilier indispensable pour sécuriser les investissements, assainir le climat des affaires et consolider l’État de droit.

Un cap clair : efficacité et indépendance

À l’approche du 5 octobre, Brice Clotaire Oligui Nguema a exhorté l’ensemble des magistrats à faire preuve d’un engagement exemplaire. Il les a invités à pérenniser les acquis tout en veillant à ce que les réformes se traduisent par des améliorations perceptibles pour les usagers du service public.

L’année judiciaire qui s’ouvre ne sera pas un simple exercice d’inauguration. Elle est placée sous le signe d’une « exigence renforcée de résultats ». Une feuille de route ambitieuse pour une justice appelée à fonctionner avec une indépendance garantie, mais surtout avec une efficacité renouvelée, à la hauteur des attentes de la population gabonaise.