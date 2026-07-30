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Répondant à l’invitation des autorités provinciales, plus de 300 personnes ont investi ce jeudi 30 juillet 2026 la salle d’Essassa pour la consultation publique consacrée au projet routier reliant les sites des 3 100 logements de la Société nationale immobilière (SNI) entre Essassa et Bikélé. Une affluence record qui témoigne d’une attente forte, mais aussi des inquiétudes légitimes que suscite un tel chantier au cœur de la communauté.

Placée sous l’égide du Gouverneur de la province de l’Estuaire, Marie Françoise Dikoumba, la séance s’est déroulée en présence du haut commandement administratif local. Le Directeur Général de la SNI Jean Pierre Ondounda, les responsables de la l’ANUTTC, le Préfet ainsi que le Maire d’Essassa avaient fait le déplacement pour présenter en détail cette future 2×2 voies, véritable artère vertébrale des futurs ensembles résidentiels.

Si l’objectif affiché par les décideurs reste d’améliorer le désenclavement et la fluidité du trafic dans cette zone en pleine expansion, l’exercice du jour imposait d’aller au-delà des discours institutionnels. Il s’agissait avant tout de mesurer la réalité du terrain et de donner un visage humain à des tracés d’ingénieurs.

Les riverains impactés au cœur des débats

Le temps fort de cette rencontre a sans conteste été la prise de parole des riverains directs. Plus de quinze familles dont les parcelles ou habitations se trouvent sur l’emprise directe de la future infrastructure sont montées au créneau. Expropriations, indemnisations, calendriers des travaux ou encore garanties de recasement : les questions ont fusé, souvent teintées d’anxiété, mais toujours dans un cadre constructif.

Face à ces inquiétudes, la SNI et les services techniques provinciaux se sont efforcés d’apporter des réponses au cas par cas, rappelant le cadre réglementaire et les mesures d’accompagnement prévues pour compenser les préjudices subis.

Un préalable indispensable avant le premier coup de pioche

En faisant le choix d’un échange direct avant le démarrage effectif des travaux, les autorités entendent rompre avec les méthodes d’aménagement unilatérales du passé. Ce dialogue participatif vise à limiter les futures frictions et à garantir une cohabitation harmonieuse entre les impératifs du développement urbain et le respect du droit des populations locales.

Si ce grand projet de 3 100 logements s’annonce comme une avancée majeure pour le logement dans la province, la réussite de la route qui le desservira dépendra de la concrétisation des promesses faites ce jour-là aux riverains. La phase de concertation achevée, reste désormais à transformer les paroles en actes sur le terrain.