CEMAC : le Gabon, 2ème pays le plus endetté de la sous-région

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Le classement 2026 de l’endettement dans la zone CEMAC place le Gabon au deuxième rang des pays les plus endettés de la communauté. Selon les données révisées publiées par Direct Infos et issues de l’audit mené en 2026 par le ministère de l’Économie et des Finances, Libreville affiche désormais un ratio de dette publique sur PIB de 68,91 %. Le pays se situe juste derrière le Congo, en tête avec 93,5 %, mais devance nettement la République centrafricaine (60,5 %), le Cameroun (43,4 %), la Guinée équatoriale (36,9 %) et le Tchad (32,8 %).

Ce repositionnement s’appuie sur une radiographie rigoureuse des engagements souverains. L’audit approfondi de la dette et des passifs exigibles a permis d’établir avec précision la situation financière du pays : le stock consolidé atteint 9 524,643 milliards de FCFA pour un PIB nominal évalué à 13 822 milliards de FCFA.

Si cette opération d’assainissement et de transparence comptable visait à dresser un état des lieux sincère pour assainir la gouvernance, elle révèle une marge de manœuvre restreinte. Avec un taux de 68,91 %, le Gabon frôle le seuil maximal de 70 % fixé par les critères de convergence de la CEMAC.

Un écart marqué avec la moyenne sous-régionale

Ce deuxième rang illustre la pression budgétaire particulière qui pèse sur l’économie gabonaise. Alors que la moyenne d’endettement au sein de la zone CEMAC s’établit à 51,5 % du PIB, le ratio du Gabon dépasse cet indicateur régional de plus de 17 points.

Pour l’exécutif, ce constat impose un arbitrage délicat. Il s’agit de poursuivre le financement des infrastructures et de la croissance économique tout en contenant la charge de la dette, afin d’éviter tout dérapage macroéconomique.

Crédibilité financière et cap sur la rigueur

Transmis au Fonds monétaire international (FMI), ce bilan actualisé témoigne de la volonté des autorités de restaurer la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs. La clarté des chiffres présentés constitue le premier levier d’une stratégie de redressement à long terme.

Désormais, la trajectoire financière du Gabon dépendra d’une discipline budgétaire stricte. L’enjeu prioritaire réside dans la capacité de Libreville à optimiser ses recettes non pétrolières et à diversifier son tissu économique pour garantir une soutenabilité durable de sa dette.