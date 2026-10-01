Gabon : la BAD alerte sur la dette «invisible» des entreprises publiques

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Au-delà des emprunts contractés par l’administration centrale, la soutenabilité financière du Gabon fait face à des risques sous-jacents mal consolidés. Selon une analyse relayée par le média financier Sika Finance, s’appuyant sur le Rapport pays 2026 de la Banque africaine de développement (BAD), l’institution multilatérale déplore un manque persistant de visibilité sur l’endettement des sociétés sous tutelle étatique et les engagements issus des partenariats public-privé (PPP).

Ce constat met en lumière une réalité comptable préoccupante : les informations relatives à la dette publique demeurent fragmentaires. Si la Banque mondiale est récemment parvenue à identifier plus de 1 000 milliards de francs CFA de doutes et d’obligations concentrés dans une poignée d’entreprises publiques, le suivi global du périmètre étatique accuse encore de sérieuses lacunes.

L’illusion des financements privés et les risques de PPP

Sans une consolidation exhaustive des passifs, évaluer l’exposition financière réelle du secteur public s’apparente à un exercice périlleux. La BAD insiste particulièrement sur la nécessité d’étendre la surveillance aux mécanismes de financement hybrides, notamment les partenariats public-privé (PPP).

Sous le vernis d’investissements présentés comme 100 % privés se dissimulent fréquemment des garanties de l’État, des obligations de paiement ou des engagements financiers lourds en cas de rupture contractuelle. L’institution bancaire recommande donc d’identifier, de quantifier et d’inscrire explicitement l’intégralité de ces coûts éventuels dans la trajectoire budgétaire nationale.

Des faiblesses administratives qui renchérissent le crédit

Le diagnostic établi sous la férule de Sidi Ould Tah ne se limite pas à la publication d’un ratio de dette brute. La BAD pointe des défaillances structurelles dans la chaîne d’information financière : retards chroniques dans la parution des rapports d’audit, manque de fiabilité des comptes rendus trimestriels et difficultés d’accès aux données pour les organes de contrôle.

Ces carences entachent la crédibilité budgétaire du pays auprès des bailleurs de fonds et risquent de renchérir le coût de ses financements externes, alors même que le Gabon subit d’importantes contraintes de refinancement.

Unifier la gestion de la dette pour rassurer les marchés

Pour sortir de cette zone d’ombre, la BAD préconise un changement d’approche radical. L’enjeu stratégique consiste à unifier trois périmètres jusqu’ici cloisonnés : la dette directe de l’État, la dette des entreprises publiques et les engagements conditionnels issus des projets en PPP.

La publication accélérée des audits publics et le renforcement de l’indépendance des institutions de contrôle apparaissent comme des jalons indispensables. En l’absence de ce dispositif consolidé, le stock de dette officiellement affiché par l’État ne reflètera qu’une vue partielle des charges qui pèsent sur l’avenir financier du Gabon.