Gabon : le gouvernement lance l’opérationnalisation de la plateforme ProxiGab

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​Le gouvernement franchit une nouvelle étape décisive dans le développement de l’écosystème entrepreneurial du pays. Portée par Zenaba Gninga Chaning, Ministre du commerce, des PME-PMI et de l’entrepreneuriat des jeunes, la plateforme numérique nationale « ProxiGab » est entrée dans sa phase opérationnelle le 02 octobre 2026. Initialement lancée sur le plan institutionnel le 22 janvier 2026, cette interface d’intermédiation passe désormais à l’utilisation effective.

C’est une cérémonie qui s’est déroulée en présence des ministres du commerce, des PME-PMI, et de l’entrepreneuriat des jeunes et aussi de l’économie numérique. La plateforme ProxiGab, se veut le point d’entrée unique destiné à structurer, donner de la visibilité et mettre en réseau l’ensemble des acteurs économiques. En effet, l’accès à l’information et la mise en relation, notamment pour le financement et l’accompagnement, demeuraient jusqu’ici des défis majeurs. Cette plateforme a donc été pensée pour combler ce vide en rassemblant porteurs de projets, PME-PMI, startups, investisseurs, banques, grandes entreprises, et administrations publiques.

Connecter les acteurs pour dynamiser l’entrepreneuriat

Concrètement, l’opérationnalisation de ProxiGab vise avant tout à créer un espace favorisant les interactions directes entre les différents intervenants. La plateforme a pour vocation de rapprocher les besoins des entrepreneurs des opportunités de financement disponibles, tout en améliorant la visibilité des projets. Les porteurs de projets et les PME constituent d’ailleurs les premières cibles de cet outil, qui doit leur permettre de mieux s’insérer dans le tissu économique national.

Ainsi, la réussite de ProxiGab repose désormais sur la mobilisation de ses utilisateurs. D’ailleurs, la cérémonie de lancement a été le lieu de présenter les différentes fonctionnalités de la plateforme, avec des démonstrations pratiques et des explications sur les modalités d’accompagnement. L’enjeu pour le gouvernement est de susciter l’adhésion de tous les acteurs afin de créer une dynamique pérenne et structurante pour l’économie gabonaise.