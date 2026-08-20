Modernisation des universités : les étudiants entre attentes et désespoir 

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Après l’annonce d’une enveloppe de 9 milliards de francs CFA donnée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema visant à améliorer les universités et grandes écoles du Gabon, les priorités et les attentes se font nombreuses. La capacité d’accueil et l’amélioration des conditions d’apprentissage sont les principales attentes de la communauté estudiantine.

Dans un contexte où les étudiants font face à de nombreuses difficultés dans leur apprentissage, l’allocation de cette enveloppe de 9 milliards est une décision qui est la bienvenue. Pour les bénéficiaires, cette somme devrait permettre de mettre un accent sur les urgences dans la vie des apprenants. « C’est une bonne chose que le président ait pensé à nous à nouveau, car depuis des années les conditions dans lesquelles nous apprenons ne cessent de se dégrader. C’est l’occasion de changer le visage de nos facultés », affirme un autre étudiant.

9 milliards alloués, des attentes et des inquiétudes

Dans le chapelet de doléances des étudiants, le renouvellement des bâtiments, la construction, et la dotation d’équipements informatiques sont les plus attendues. « En Licence 1 agronomie nous n’avons pas de salles. Dernièrement nous étions locataires de la salle de droit Isaac Nguema. Nous avons besoin de notre propre espace pour mieux suivre nos cours et éviter d’être délocalisé », déplore une étudiante. Pour ceux qui souhaitent résider sur le campus, le souhait est de voir d’autres chambres mises à dispositions ainsi qu’une meilleure tarification au restaurant universitaire.

En outre, une faculté sans service de santé adéquat rend difficile la prise en charge urgente des malades. « Il y a également des infirmeries qui sont quasiment vides qu’il faut approvisionner en matériel dans les universités en cas de maladie on ne donne que du paracétamol », confie Alexandre. Pour d’autres au contraire, le scepticisme prend le large au regard des anciens projets et décisions précédentes allant dans le même sens. « Nous savons comment ça va se passer avec les gens qui recevront cet argent. Il n’ira pas dans les grandes écoles ou universités, mais plutôt dans les poches des concernés» fustige une étudiante.Face à l’ensemble de ces requêtes les autorités compétentes sont appelées à prendre les mesures nécessaires en vue de satisfaire, d’améliorer et d’atteindre les objectifs fixés pour le décaissement de ces sous.

Eliakim Mombo Ngoma