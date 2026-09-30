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Gabon : un erratum de plusieurs pages après la session du CSM du 16 septembre 2026
Le communiqué final du Conseil supérieur de la magistrature, réuni le 16 septembre 2026, fait l’objet d’un erratum publié ce mercredi 30 septembre dans L’Union. Le document reprend les décisions relatives aux avancements, aux nominations et aux affectations de magistrats dans les ordres judiciaire, administratif et financier. Il ne précise toutefois pas quelles mentions du communiqué initial ont été corrigées. Lecture.
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