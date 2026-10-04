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Paris : Harold Leckat présente «Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle»

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 4 octobre 2026 à 20h15min
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Harold Leckat Igassela lors de la présentation de son essau Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle à Paris © GMT
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Paris a accueilli, samedi 3 octobre 2026, la présentation de Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle, ouvrage de Harold Leckat Igassela, journaliste, entrepreneur et juriste gabonais, publié aux Éditions Jets d’Encre. Devant une assistance venue nombreuse, composée de journalistes, de proches et d’invités, l’auteur est revenu sur son parcours et sur les événements du 15 octobre 2025, qui ont profondément marqué sa trajectoire. Pendant près d’une heure, les échanges avec la presse et le public ont permis de mieux comprendre les motivations ayant conduit à la publication de cet ouvrage. 

« Après cette épreuve, j’ai choisi le silence. Non par oubli, ni par renoncement, mais parce qu’il fallait d’abord comprendre ce qui m’était arrivé, l’écrire, puis le transformer », a-t-il déclaré. L’auteur a ensuite présenté son livre comme un témoignage personnel, mais aussi comme une contribution au débat public sur l’entrepreneuriat, la justice et la liberté d’informer au Gabon. Lenteurs administratives, engagements non respectés, fragilité des recours et pénalisation de certains différends économiques figurent parmi les difficultés abordées. « Ce livre n’est ni une plainte ni un règlement de comptes. C’est ma parole, mon témoignage, ma version des faits. Il est une alerte et une contribution au débat public », a insisté Harold Leckat. Les questions du public ont également porté sur la dimension institutionnelle de son propos et sur le risque de voir l’ouvrage comme une attaque contre l’État.

Une vue des participants à la conférence de presse de l’essai Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle d’Harold Leckat © GMT

Une interpellation pour la réforme

Répondant à cette lecture, l’auteur a défendu une démarche qu’il veut résolument républicaine. « Ce livre n’est pas une attaque contre les institutions. Il est une interpellation républicaine », a-t-il expliqué, avant d’ajouter « Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la revanche. C’est la réforme. » Il a notamment appelé à davantage de sécurité juridique, au respect des contrats et à l’effectivité des recours. La notion de « brimade institutionnelle » a également suscité de nombreux échanges. Selon lui, elle peut se manifester par « les silences, les lenteurs, les engagements non respectés, les procédures qui s’enlisent ».

Séance de dédicade de l’essai Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle par l’auteur © GMT

Harold Leckat Igassela a remercié les proches et soutiens ayant contribué à l’organisation de cette présentation parisienne. « Votre présence donne à ce livre ce qu’il recherche profondément : non pas seulement des lecteurs, mais un espace de discussion », a-t-il lancé. Par cette rencontre, l’auteur entend ainsi prolonger son témoignage par une réflexion plus large sur les conditions de l’entrepreneuriat et le fonctionnement institutionnel au Gabon.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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