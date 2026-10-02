Gabon : la SGG et La Peyrie EMF s’allient pour faciliter l’accès des PME au crédit

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La Société de Garantie du Gabon (SGG) et La Peyrie EMF ont signé, jeudi 1ᵉʳ octobre 2026, à Libreville, une convention de garantie de portefeuille destinée à faciliter l’accès des PME au crédit. Ce partenariat vise notamment à permettre à La Peyrie EMF de développer son activité de crédit tout en bénéficiant d’une meilleure couverture des risques liés aux financements accordés.

C’est au siège de La Peyrie EMF, situé rue Cointe, dans le 3ᵉ arrondissement de Libreville, qu’a été officialisée cette alliance. À cette occasion, Alban Christel Etho Zue Obame, directeur général de la SGG, a expliqué l’intérêt de cette convention pour les établissements de crédit et leurs clients. « La convention de garantie de portefeuille est un partage de risques que nous faisons avec les établissements de crédit. La portée de cette garantie réside dans l’allègement des conditions d’accès au crédit, la réduction des taux d’intérêt et, par ricochet, la lutte contre la vie chère. », a-t-il indiqué.

La Peyrie EMF renforce son accompagnement de proximité

Cette signature intervient alors que La Peyrie EMF poursuit son expansion sur le terrain. Implanté dans des zones à forte activité marchande telles que Nzeng-Ayong, Mont-Bouët et Oloumi, l’établissement souhaite maintenir une réelle proximité avec les commerçants, les petites entreprises et les autres acteurs économiques locaux.

Un positionnement qui devrait être renforcé par l’appui de la SGG, selon la présidente du conseil d’administration. « Nous avons choisi ces emplacements stratégiques pour être une structure au plus près des clients, qui les comprend et les accompagne. Le soutien de la Société de Garantie à ce niveau est très significatif pour nous, car il nous permettra de nous déployer avec davantage d’assurance. », a déclaré Jeneviève Bivegue Menie.

Un suivi axé sur l’impact économique et social

Au-delà de la mise en place du mécanisme de garantie, les deux structures prévoient d’évaluer régulièrement les retombées de ce dispositif sur le financement du tissu entrepreneurial. Les indicateurs retenus porteront notamment sur le nombre de PME accompagnées, la proportion d’entreprises dirigées par des femmes, ainsi que sur le soutien aux initiatives liées au recyclage et à la transition énergétique.

À travers cette convention, la SGG et La Peyrie EMF entendent marquer une étape majeure en faveur du financement du tissu économique gabonais. La première élargit son accompagnement aux institutions de microfinance, tandis que la seconde bénéficie d’un levier solide pour développer son offre de crédit et dynamiser l’entrepreneuriat local.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire