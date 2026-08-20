Fête des cultures : Pierre Claver Akendengue en ouverture le 21 août !

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Le grand retour de la Fête des cultures est annoncé pour ce vendredi 21 août 2026 à l’Avenue Jean-Paul II de Libreville, et c’est une figure tutélaire de la musique gabonaise qui aura l’honneur d’ouvrir le bal. En effet, le comité d’organisation a confirmé que Pierre Claver Akendengué et son orchestre assureront une prestation live pour lancer les hostilités de cette grand-messe culturelle.

Après des années de pause, la fête des cultures reprendra ses droits au Gabon. Comme un symbole, c’est le « Baobab de la musique gabonaise », Pierre Claver Akendengué qui ouvrira le bal. Celui qui incarne à lui seul une mémoire vivante de la culture nationale a répondu favorablement à la main tendue du ministre en charge de la Culture, Paul Ulrich Kessany. L’artiste a été convié à donner le ton de cette édition new look.

Pierre Claver Akendengué au coup d’envoi, un évènement à ne pas rater !

Âgé de 84 ans, l’auteur-compositeur, poète et écrivain devrait puiser dans son répertoire intemporel pour davantage offrir une coloration musicale unique. Le grand PCA va assurément interpréter certains de ses titres les plus emblématiques. Au nombre desquels « Awana W’Africa », « Nkere », « Owendé », « Nwo Nyoni », « Ezelz » voire « Eswangongo ». Ces morceaux qui ont bercé plusieurs générations de Gabonais.

Fort d’une œuvre considérable de 40 albums et de plus de 240 chansons, Pierre Claver Akendengué s’est aussi illustré dans le slam, un genre qu’il affectionne particulièrement. Le choix porté sur cet homme de culture émérite rappelle la place de choix qu’il occupe. Pour leur part, les organisateurs entendent réaffirmer l’ancrage identitaire de la Fête des cultures. Occasion donnée de rendre hommage à un artiste dont l’œuvre perdure.