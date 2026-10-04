Vandalisme sur les installations électriques : la SEEG condamne fermement et invite à plus de vigilance

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La SEEG condamne avec la plus grande fermeté la recrudescence d’actes criminels visant ses postes de distribution électrique dans le Grand Libreville. Entre hier et aujourd’hui, six postes ont été forcés et saccagés dans les quartiers Louis, Bas de Gué-Gué, Haut de Gué-Gué et Kalikak, pour un total de 117 fusibles volés, après d’autres faits similaires ces dernières semaines.

En plus de priver les Gabonais d’électricité dans un contexte déjà particulier, ces actes irresponsables plongent des centaines de foyers, de commerces et de services dans le noir et retardent le rétablissement du courant, car les équipes doivent d’abord remplacer le matériel volé et sécuriser les sites. Ils mettent également des vies en danger. Un poste forcé et laissé ouvert expose les enfants, les passants et les agents à des accidents graves, parfois mortels.

La SEEG invite les clients et usagers à plus de vigilance. Nul ne doit s’approcher ni pénétrer dans un poste électrique, ni acheter du matériel électrique de provenance douteuse.

Le recel est un délit puni par la loi, et le receleur est complice. Toute présence suspecte ou une porte forcée doit être signalée sans délai à la Cellule Anti-Fraudes de la SEEG au 077 64 91 08 ou au 077 37 49 28.

Les équipes de la SEEG restent mobilisées pour rétablir le service au plus vite et collaborent avec les autorités afin d’identifier les auteurs de ces actes, qui devront en répondre devant la justice.

La SEEG remercie ses clients pour leur patience et compte sur chacun pour protéger un bien qui appartient à tous.