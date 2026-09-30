Gabon : AltEmploi signe le retour du Salon de l’Emploi et des Métiers les 5 et 6 novembre

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Quatre ans après sa dernière édition organisée en 2022, le Salon de l’Emploi et des Métiers prépare ses retrouvailles avec le public. Le cabinet AltEmploi Gabon a officialisé la tenue de la 4e édition de cet événement majeur, programmé les jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2026 au Nomad Suites Résidence de Libreville. Déclinée autour du thème central « Créer des opportunités, bâtir la performance », cette grande messe professionnelle ambitionne de redynamiser le marché du travail local.

Pour ce grand retour, AltEmploi voit les choses en grand. Les organisateurs attendent en effet 30 entreprises partenaires ainsi que plus de 2 000 participants étalés sur deux journées d’échanges intenses. Bien plus qu’un simple forum de recrutement, la rencontre se veut une plateforme d’interconnexion globale. Les employeurs pourront non seulement valoriser leur marque, mais aussi exposer leurs métiers et capter de nouveaux profils à haut potentiel. De leur côté, les demandeurs d’emploi disposent d’un cadre idéal pour décrocher des opportunités directes et mieux appréhender les réalités du marché.

Un programme immersif axé sur le développement des compétences

Afin d’optimiser l’expérience des participants, le dispositif a été structuré autour d’activités complémentaires. L’espace d’exposition accueillera les stands d’entreprises, tandis qu’une salle dédiée sera réservée aux entretiens d’embauche. Le parcours sera également rythmé par des conférences thématiques, des interventions d’experts du secteur et des ateliers de coaching conçus pour doter les candidats d’outils concrets d’insertion.

L’équipe du cabinet AltEmploi © D.R.

Cette orientation reflète la volonté du cabinet, panafricain de recrutement et de conseil en ressources humaines, d’aller au-delà du placement immédiat de personnel pour valoriser le rôle crucial du capital humain dans la performance durable des organisations.

Modalités d’accès : inscriptions en ligne ouvertes dès le 2 octobre

Afin d’offrir un accueil fluide et structuré, AltEmploi conditionne la participation des candidats à une inscription préalable. Les places étant strictement limitées, la plateforme en ligne dédiée, accessible via le site officiel www.altemploi5.com, ouvrira ses portes le mercredi 2 octobre 2026. Les talents en quête d’orientation, de reclassement ou de nouvelles perspectives professionnelles sont donc invités à réserver leur accès sans tarder.

Avec ce rendez-vous ambitieux, Libreville s’apprête à devenir, le temps de deux jours, le poumon battant de l’employabilité et de la valorisation des compétences avec le Salon de l’Emploi et des Métiers.