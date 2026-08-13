Gabon : Oligui Nguema débloque 9 milliards FCFA pour moderniser les universités

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À la suite d’une visite d’inspection menée à l’Université des Sciences de la Santé (USS), le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience le ministre de l’Enseignement Supérieur, le Professeur Charles Edgar Mombo. Cette rencontre stratégique avait pour objectif de dresser un état des lieux exhaustif des infrastructures universitaires et de fixer un plan d’action d’urgence pour leur remise aux normes.

Face à l’urgence de la situation, le Chef de l’État a tranché en annonçant le déblocage immédiat d’une enveloppe globale de 9 milliards de francs CFA. Ce financement d’envergure est destiné aux trois établissements majeurs du pays : l’Université Omar Bongo (UOB), l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) et l’Université des Sciences de la Santé (USS). Chaque campus recevra ainsi 3 milliards de francs CFA pour engager, sans délai, de vastes chantiers de réhabilitation, de modernisation et d’extension.

Une course contre la montre avant la rentrée

L’exécution des travaux ne souffrira d’aucun retard : les interventions techniques débutent dès ce soir avec une obligation de livraison fixée au 15 septembre. Ce calendrier particulièrement serré vise à garantir une rentrée universitaire 2026-2027 sous de meilleurs auspices. En accélérant la finalisation des chantiers en cours et le renforcement des capacités d’accueil, l’État entend offrir aux étudiants comme au corps enseignant un cadre de recherche et d’apprentissage sécurisé, fonctionnel et aligné sur les exigences actuelles.

Une mobilisation générale pour la jeunesse

Pour tenir ces délais ambitieux, les autorités assurent que l’ensemble des équipes techniques et administratives est déjà déployé sur le terrain. Le gouvernement a réaffirmé sa confiance totale dans la conduite de ce projet d’envergure, estimant que la modernisation de ces hauts lieux du savoir constitue un levier indispensable pour accompagner la transformation nationale et soutenir la jeunesse gabonaise.