Gabon : Le PNPE et l’OFII mobilisés pour soutenir les projets des Gabonais de retour de France

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Le Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE) et l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) ont réuni, ce mercredi 30 septembre 2026 à Libreville, le comité de sélection de neuf projets portés par des citoyens gabonais de retour de France. Inscrite au cœur du partenariat entre les deux structures, cette initiative vise à évaluer ces dossiers en vue de leur offrir un accompagnement sur mesure pour une réinsertion socioprofessionnelle réussie.

Ce dispositif s’adresse spécifiquement aux ressortissants gabonais ayant choisi d’effectuer un retour volontaire au pays. Le parcours débute par une évaluation préalable d’éligibilité menée par l’OFII. Une fois présélectionnés, les candidats sont orientés vers le PNPE et pris en charge par la Maison de l’Auto-Entrepreneur, l’incubateur dédié à la structuration des projets. À l’issue de cette phase de sélection, chaque projet validé bénéficiera d’un financement à hauteur de 5 200 euros, soit plus de 3,4 millions de francs CFA.

Des secteurs variés et ancrés dans le marché local

Durant les travaux, le comité a passé au crible un éventail d’initiatives prometteuses. « Il y a notamment une micro-crèche, une agence événementielle et de danse, un projet agricole, une épicerie de proximité ou encore une agence immobilière », a détaillé Nicaise Obame Ndong, responsable de la Maison de l’Auto-Entrepreneur du PNPE. D’après l’expert, ces différents secteurs d’activité présentent d’importantes perspectives de croissance, en adéquation directe avec les besoins actuels du marché local.

Du côté des candidats, le sentiment dominant est l’enthousiasme face aux perspectives offertes par ce retour aux sources. C’est le cas de Keris Mba, postulant au programme, qui perçoit ce dispositif comme un véritable levier d’avenir : « On n’est jamais aussi bien que chez soi. Contrairement à la France où le marché est saturé, le Gabon demeure une terre d’opportunités. Il y a encore énormément à bâtir ici, c’est le futur. »

Un partenariat renforcé par des visites de terrain

Dans le cadre de cette mission de supervision, qui s’étend du 28 septembre au 1ᵉʳ octobre 2026, des visites de terrain sont déployées à travers le Grand Libreville pour inspecter des réalisations déjà en activité grâce à ce soutien. En parallèle, des séances de travail bilatérales visent à consolider la coopération institutionnelle entre le PNPE et l’OFII. Ces échanges permettront non seulement de mesurer l’impact concret du programme, mais aussi de fixer de nouvelles perspectives stratégiques pour pérenniser la réinsertion des Gabonais de retour au pays.

Heldy OYONO, Journaliste Stagiaire