CNSS : les familles sommées de signaler sans délai le décès des pensionnés

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La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) renforce le contrôle de ses prestations. Dans un communiqué officiel publié le mercredi 23 septembre 2026 sur ses plateformes numériques, l’institution a rappelé aux familles et ayants droit l’obligation de notifier rapidement tout décès d’un assuré retraité.

Pour formaliser cette déclaration, les proches du défunt doivent présenter un acte de décès officiel, dûment établi et signé par l’autorité administrative compétente. Cette démarche permet à la CNSS de mettre immédiatement à jour son fichier des bénéficiaires.

Au-delà de la mise en conformité administrative, ce signalement permet d’évaluer la situation des ayants droit afin de déterminer s’ils peuvent prétendre à une pension de réversion, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Lutte contre les versements indus et sanctions pénales

L’objectif majeur de cette mesure reste la préservation des fonds publics. En évitant le maintien de versements après la mort d’un assuré, la Caisse entend garantir une gestion plus rigoureuse des prestations sociales.

L’institution met en garde contre tout retard ou omission volontaire. La perception ou l’utilisation illégale d’une pension après le décès de son titulaire constitue une infraction passible de poursuites pénales prévues par la loi. La CNSS appelle donc l’ensemble des usagers au sens des responsabilités afin de garantir la pérennité du système de protection sociale national.

Par Heldy Oyono, journaliste stagiaire