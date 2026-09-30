Oyem : quatre personnes écrouées pour trafic de trophées de panthère

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Quatre personnes ont été condamnées, jeudi 24 septembre 2026 à Oyem, à deux mois d’emprisonnement, dont un avec sursis, pour trafic de trophées de panthère. Elles devront également payer une amende de 100 000 francs CFA chacune et verser 1 million de francs CFA de dommages et intérêts à la Direction provinciale des Eaux et Forêts du Woleu-Ntem, rapporte Gabon Review.

À l’origine de cette affaire, trois suspects avaient été interpellés alors qu’ils détenaient trois peaux de panthère et plusieurs dents du même félin, qu’ils s’apprêtaient à commercialiser illégalement. L’opération, menée par la Direction provinciale des Eaux et Forêts du Woleu-Ntem et la Police judiciaire, avec l’appui de l’ONG Conservation Justice, a également permis de saisir une arme à feu de type Simplex, calibre 12, ainsi que des munitions.

Des poursuites judiciaires pour atteinte aux espèces protégées

Par la suite, les interrogatoires menés par les enquêteurs ont permis d’identifier deux autres personnes, présentées comme des complices présumés. Ces dernières étaient soupçonnées d’avoir participé à l’abattage illégal de panthères ainsi qu’à l’exploitation de leurs dépouilles et trophées. Les cinq mis en cause ont alors été placés en garde à vue dans les locaux de la Police judiciaire d’Oyem pour les besoins de la procédure.

Le 18 septembre 2026, quatre des cinq suspects ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Oyem. Le cinquième suspect a, quant à lui, été mis hors de cause à l’issue des investigations. Les quatre prévenus ont ensuite comparu devant la juridiction compétente, qui les a condamnés, jeudi 24 septembre dernier.

Pour rappel, l’article 92 du Code forestier interdit la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces intégralement protégées. L’article 275 de la loi forestière prévoit, pour ces infractions, des peines allant de trois à six mois d’emprisonnement et une amende comprise entre 100 000 et 10 millions de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire