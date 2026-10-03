Libreville : le lycée Marianne célèbre « Septembre Jaune » en différé

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Le lycée Marianne a organisé, ce vendredi 2 octobre 2026, une journée de sensibilisation consacrée à la santé mentale et à la prévention du suicide, en différé de la Journée mondiale du 10 septembre, dédiée à cette problématique. Placée sous le thème « Changer de discours ! », cette initiative visait à encourager la libération de la parole, à mieux reconnaître les signes de détresse et à faire connaître les ressources d’aide disponibles pour prévenir les passages à l’acte.

Au cours de cette rencontre, les spécialistes ont évoqué les comportements et les facteurs susceptibles de fragiliser la santé mentale et de favoriser le passage à l’acte. « J’ai insisté sur les comportements à éviter envers ses camarades de classe, notamment le harcèlement, l’humiliation et la moquerie. Ce genre de comportement peut pousser certaines personnes à commettre des actes suicidaires », a déclaré Laurence Abeng, Kinésociologue.

Repérer les signes de détresse et favoriser la parole

Les spécialistes ont également expliqué comment repérer les signes d’alerte chez une personne en situation de détresse afin de mieux l’accompagner. « Il y a précisément six émotions universelles. Mais l’émotion particulièrement négative à repérer, c’est la tristesse. Lorsqu’elle s’installe et dure dans le temps, c’est un signe d’alerte. Elle peut se manifester par les pleurs, le repli sur soi ou l’isolement », a expliqué Laure Bigourd, Kinésociologue

Instantané de la sensibilisation au lycée Marianne © D.R.

De leur côté, les élèves, attentifs et pleinement engagés dans les échanges, ont pris une part active aux différentes activités. À l’issue de la rencontre, plusieurs d’entre eux ont partagé ce qu’ils ont retenu de cette journée de sensibilisation. « J’ai retenu que, pour gérer les émotions, il faut apprendre à en parler à des adultes ou même à des camarades. Lorsqu’un camarade change brusquement de comportement, reste dans son coin et ne veut plus parler à personne, nous devons aller vers lui pour essayer de comprendre ce qui ne va pas », a déclaré une élève.

Le lycée Marianne mise sur l’écoute et l’accompagnement

Au-delà des élèves, cette sensibilisation met également en évidence le rôle de l’établissement dans l’écoute et l’accompagnement des jeunes. « Au-delà des enseignements que nous dispensons, nous sommes aussi des encadreurs et des parents d’élèves. Il est donc important d’initier cette journée pour faire comprendre à nos enfants qu’ils doivent s’exprimer et ne pas se sentir seuls. Nous sommes aussi là pour ça », a precisé Aristide Nzenguet, Proviseur du Lycée Marianne.

Cette journée aura ainsi permis de rappeler l’importance du dialogue, de l’écoute et de l’accompagnement face aux situations de détresse. À travers cette initiative, le lycée Marianne entend renforcer la sensibilisation des élèves aux enjeux liés à la santé mentale et au suicide. Une démarche qui arrive à point nommé, alors que les situations de détresse et les comportements suicidaires sont de plus en plus présents dans notre société, y compris en milieu scolaire.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire