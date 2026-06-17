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Libreville : à la «Baie des Cochons», les travaux de désenclavement prennent forme

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 13h39min
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Une vue aérienne de la zone dite de la « Baie des Cochons » © D.R.
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Longtemps synonyme d’enclavement, d’insécurité et de difficultés de circulation, la zone dite de la « Baie des Cochons », au niveau du carrefour Léon Mba dans le 3ᵉ arrondissement de Libreville, connaît actuellement une profonde transformation. Curage des caniveaux, réhabilitation des ouvrages d’art et ouverture de nouvelles voies témoignent de la volonté des autorités de rendre ce secteur plus accessible et plus sûr pour les populations.

Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme soutenu. Les opérations de curage des caniveaux et d’aménagement des infrastructures de drainage visent non seulement à lutter contre les inondations récurrentes, mais également à améliorer durablement la circulation dans cette zone stratégique de la capitale. L’objectif poursuivi est clair : fluidifier les déplacements entre le marché de Mont-Bouët, le centre-ville et le boulevard Bessieux. Un axe essentiel pour des milliers d’usagers qui, chaque jour, subissent les ralentissements et les difficultés d’accès dans ce secteur particulièrement fréquenté.

Des travaux au service de la mobilité et de la sécurité

Au-delà de l’amélioration du réseau routier, les autorités entendent faire du désenclavement urbain un véritable outil de lutte contre l’insécurité. L’ouverture de voies secondaires doit notamment permettre une meilleure intervention des forces de sécurité et de défense dans des quartiers parfois difficiles d’accès. Cette approche rejoint les orientations présentées par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son discours sur l’état de la Nation.

« Le quadrillage de la ville est en cours avec un système de patrouille et de vidéosurveillance, de désenclavement des quartiers sous-intégrés en ouvrant des voies secondaires pour faciliter l’accès aux agents de sécurité et de défense. Dans l’intérêt de tous, nous demandons aux populations de nous faciliter la tâche dans les opérations de désenclavement », avait déclaré le chef de l’État.

Une transformation attendue par les populations

Si les travaux occasionnent parfois des désagréments temporaires, ils traduisent une vision plus large de modernisation urbaine. L’ambition affichée est de connecter davantage les différents quartiers de Libreville, d’améliorer la mobilité des personnes et des biens, mais également de renforcer la présence de l’État dans les zones longtemps restées sous-équipées.

À la Baie des Cochons, les engins sont à l’œuvre et les premiers résultats sont déjà visibles. Pour les riverains comme pour les usagers, l’espoir est désormais de voir ces aménagements contribuer durablement à réduire les embouteillages et à améliorer le cadre de vie dans cette partie névralgique de la capitale.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 13h39min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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2 commentaires

  1. Trop de problème sur les sites où cochons et animaux conscients partagent le même territoire. C’est le cas de plusieurs autres quartiers parmi lesquels Ozangué où certains gouvernants préfèrent emprunter des sentiers praticables chaque fois qu’une voie se dégrade ! Ainsi, la gaboprix d’Ozangué se voit désormais privée de tout passage, malgré la résonance virale des sirènes quotidiennes.
    Comment traduire une telle négligence de ceux qui incarnent le 5eme arrondissements bien que candidature assermenté du 4ème ?
    Il urge à l’ancien d’ordonner la restructuration de toutes nos voies afin d’éviter que ce quartier ressemble à à QG d’un parti pourtant au pouvoir !

    La prochaine fois, au lieux de compter sur les cotisations familiales pour monter un mur de moin d 300 mètres, une collecte locale pourrait bien se tenir dans l’optique de vous secourir !

    Changez un peu car un politique est un Homme du peuple !

    Pensez-y !

    Répondre

  2. Trop de problème sur les sites où cochons et animaux conscients partagent le même territoire. C’est le cas de plusieurs autres quartiers parmi lesquels Ozangué où certains gouvernants préfèrent emprunter des sentiers praticables chaque fois qu’une voie se dégrade ! Ainsi, la gaboprix d’Ozangué se voit désormais privée de tout passage, malgré la résonance virale des sirènes quotidiennes.
    Comment traduire une telle négligence de ceux qui incarnent le 5eme arrondissements bien que candidature assermenté du 4ème ?
    Il urge à l’ancien d’ordonner la restructuration de toutes nos voies afin d’éviter que ce quartier ressemble à à QG d’un parti pourtant au pouvoir !

    La prochaine fois, au lieux de compter sur les cotisations familiales pour monter un mur de moin d 300 mètres, une collecte locale pourrait bien se tenir dans l’optique de vous secourir !

    Changez un peu car un politique est un Homme du peuple !

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