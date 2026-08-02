Derniers articles

Lycée Public d’Awendje : 735 élèves en 2026 pour seulement 7 salles classe fonctionnelles

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 2 août 2026 à 14h30min
1 505 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue du Lycée public d'awendje © GMT
Ecouter l'article

Les établissements scolaires du quatrième arrondissement de Libreville continuent de fonctionner dans des conditions qui interpellent, malgré les efforts déployés par les équipes pédagogiques. Au lycée public d’Awendjé, intégré à un complexe scolaire comprenant également un CES, la rentrée 2026 s’annonce sous le signe de la surcharge. L’établissement accueille plus de 735 élèves pour seulement sept salles de classe fonctionnelles, obligeant l’administration à maintenir un système de double flux. Si le personnel enseignant est quasiment au complet, les infrastructures peinent à répondre aux besoins. Les salles, peu aérées, deviennent étouffantes et les ventilateurs installés ne suffisent pas à atténuer la chaleur, provoquant régulièrement des malaises chez les élèves, en l’absence d’une infirmerie, nous ont indiqué plusieurs sources au sein de l’établissement.

Faute d’aires de jeu adaptées, les candidats au baccalauréat sont contraints d’effectuer leurs cours d’éducation physique à la FOPI ou au CES de Damas. La salle de gymnastique, quant à elle, demeure dépourvue de tatamis. Au lycée évangélique d’Akébé, les difficultés sont elles aussi importantes. L’établissement évolue dans un environnement peu propice à l’apprentissage, avec une adduction d’eau irrégulière et un déficit important d’enseignants. « Aucun professeur de mathématiques n’est affecté de la sixième à la terminale », nous a confié un responsable administratif ayant requis l’anonymat, tandis que les départs à la retraite de professeurs de français et d’histoire-géographie n’ont toujours pas été compensés.

Des performances encourageantes malgré des moyens limités

À l’école publique d’Awendjé Cité, créée en 1976, les résultats scolaires contrastent avec les difficultés matérielles. Prévue pour accueillir 250 élèves, elle en reçoit désormais plus de 600. Les douze salles physiques doivent répondre aux besoins de seize salles pédagogiques. L’absence d’eau, d’électricité et de budget de fonctionnement complique le quotidien des enseignants, qui réclament également un renforcement des effectifs. Malgré cela, l’établissement a enregistré 96 % de réussite au CEP en 2026, après un taux de 100 % en 2025.

L’école publique d’Akébé 2, fondée en 1974, affiche elle aussi des performances remarquables. Les travaux engagés dans le cadre du programme PISE ont permis quelques améliorations, même si plusieurs chantiers restent inachevés. Lors de la session 2025-2026 du CEP, l’établissement a enregistré 112 candidats et un seul recalé. Toutefois, les responsables soulignent que des besoins essentiels demeurent, notamment l’acquisition d’un photocopieur et la poursuite des travaux d’aménagement. À quelques mois de la rentrée prochaine, et alors que la ministre de l’Education nationale annonce déjà un premier trimestre sous effectifs pléthoriques, ces écoles rappellent que la qualité de l’enseignement dépend aussi de conditions d’apprentissage dignes et d’investissements durables.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 2 août 2026 à 14h30min
1 505 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Madagascar : après le Gabon, le pays impose la tenue traditionnelle tous les vendredis dans l’administration

2 août 2026 à 15h12min

Gabon : Comilog, moteur incontestable de la croissance d’Eramet

2 août 2026 à 14h10min

Owendo : lancement des travaux du nouveau marché municipal

2 août 2026 à 13h30min

Gabon : « la présence d’esprit », réalité ou mythe dans le football gabonais ?

2 août 2026 à 11h35min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page