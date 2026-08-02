Lycée Public d’Awendje : 735 élèves en 2026 pour seulement 7 salles classe fonctionnelles

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Les établissements scolaires du quatrième arrondissement de Libreville continuent de fonctionner dans des conditions qui interpellent, malgré les efforts déployés par les équipes pédagogiques. Au lycée public d’Awendjé, intégré à un complexe scolaire comprenant également un CES, la rentrée 2026 s’annonce sous le signe de la surcharge. L’établissement accueille plus de 735 élèves pour seulement sept salles de classe fonctionnelles, obligeant l’administration à maintenir un système de double flux. Si le personnel enseignant est quasiment au complet, les infrastructures peinent à répondre aux besoins. Les salles, peu aérées, deviennent étouffantes et les ventilateurs installés ne suffisent pas à atténuer la chaleur, provoquant régulièrement des malaises chez les élèves, en l’absence d’une infirmerie, nous ont indiqué plusieurs sources au sein de l’établissement.

Faute d’aires de jeu adaptées, les candidats au baccalauréat sont contraints d’effectuer leurs cours d’éducation physique à la FOPI ou au CES de Damas. La salle de gymnastique, quant à elle, demeure dépourvue de tatamis. Au lycée évangélique d’Akébé, les difficultés sont elles aussi importantes. L’établissement évolue dans un environnement peu propice à l’apprentissage, avec une adduction d’eau irrégulière et un déficit important d’enseignants. « Aucun professeur de mathématiques n’est affecté de la sixième à la terminale », nous a confié un responsable administratif ayant requis l’anonymat, tandis que les départs à la retraite de professeurs de français et d’histoire-géographie n’ont toujours pas été compensés.

Des performances encourageantes malgré des moyens limités

À l’école publique d’Awendjé Cité, créée en 1976, les résultats scolaires contrastent avec les difficultés matérielles. Prévue pour accueillir 250 élèves, elle en reçoit désormais plus de 600. Les douze salles physiques doivent répondre aux besoins de seize salles pédagogiques. L’absence d’eau, d’électricité et de budget de fonctionnement complique le quotidien des enseignants, qui réclament également un renforcement des effectifs. Malgré cela, l’établissement a enregistré 96 % de réussite au CEP en 2026, après un taux de 100 % en 2025.

L’école publique d’Akébé 2, fondée en 1974, affiche elle aussi des performances remarquables. Les travaux engagés dans le cadre du programme PISE ont permis quelques améliorations, même si plusieurs chantiers restent inachevés. Lors de la session 2025-2026 du CEP, l’établissement a enregistré 112 candidats et un seul recalé. Toutefois, les responsables soulignent que des besoins essentiels demeurent, notamment l’acquisition d’un photocopieur et la poursuite des travaux d’aménagement. À quelques mois de la rentrée prochaine, et alors que la ministre de l’Education nationale annonce déjà un premier trimestre sous effectifs pléthoriques, ces écoles rappellent que la qualité de l’enseignement dépend aussi de conditions d’apprentissage dignes et d’investissements durables.