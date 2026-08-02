Gabon : Hermann Immongault prend le pouls de la modernisation de la Fonction publique

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Le vendredi 31 juillet 2026, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a dirigé une séance de travail capitale consacrée aux réformes majeures engagées au sein du ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités. Aux côtés de la ministre de tutelle, Laurence Ndong, cette rencontre de suivi a permis d’évaluer les avancées d’un chantier ambitieux : refondre le statut général de la Fonction publique pour bâtir une administration axée sur la performance et la qualité de service.

Au centre de ce processus global figure une rupture majeure avec le passé. Désormais, la progression administrative ne se fera plus mécaniquement avec le temps. Le système automatique d’avancement à l’ancienneté cède sa place à un mécanisme fondé sur l’effort, l’évaluation constante et l’atteinte d’objectifs concrets.

Comme l’a souligné Laurence Ndong, cette transition repose sur un vaste travail consensuel. Pas moins de 110 experts issus de 29 administrations ont décortiqué les nouveaux textes, forts d’une étude comparative menée sur 20 pays. « L’avancement automatique n’existe nulle part ailleurs parce qu’il est inéquitable. L’amélioration de la performance ne peut se faire sans la récompense du travail. »

Parallèlement, le Gouvernement ajuste les critères d’accès en rehaussant l’âge limite de recrutement de 35 à 40 ans, tout en privilégiant désormais la voie des concours nationaux pour garantir une meilleure adéquation entre les compétences des agents et les besoins du terrain.

Une évaluation à 360° incluant le regard des usagers

Ce futur dispositif de suivi ne se contentera pas des critères classiques d’assiduité, de ponctualité ou d’éthique professionnelle. Il instaure une véritable culture de la redevabilité à plusieurs niveaux. Concrètement, l’agent public réalisera une auto-évaluation, tandis que sa hiérarchie et, grande nouveauté, les usagers du service public apporteront leur appréciation sur la qualité des prestations.

Même les responsables hiérarchiques seront évalués par leurs collaborateurs. L’ensemble de ces données sera ensuite centralisé et traité par deux commissions ministérielles.

Bâtir les fondations de la Ve République

Soutenant fermement cette trajectoire, Hermann Immongault a rappelé l’urgence de cette refonte structurante. Selon le coordinateur de l’action gouvernementale, l’administration ne peut plus se contenter de pratiques dépassées pour relever les défis actuels. « On ne peut pas amorcer la Cinquième République avec les instruments de la Quatrième. Il y a un écosystème global à revoir. », a martelé le vice-président du gouvernement.

Il a ainsi invité la ministre à poursuivre un travail de pédagogie soutenu auprès des agents et des citoyens pour expliquer le bien-fondé et les prochaines étapes de la démarche.

Cette modernisation en profondeur s’inscrit directement dans la vision du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. En alignement avec les piliers 4 et 6 de son projet de société, l’objectif reste limpide : doter le pays d’une administration moderne, juste et résolument tournée vers l’efficacité.