Élection au secrétariat général de l’ONU : Macky Sall cinquième au premier vote indicatif

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L’ancien président sénégalais Macky Sall a connu un premier revers dans la course à la succession d’António Guterres à la tête des Nations unies. Le premier vote indicatif organisé le 30 juillet à huis clos par le Conseil de sécurité de l’ONU l’a classé à la cinquième place parmi les candidats en lice. Cette consultation informelle, qui ne constitue pas un vote définitif, permet néanmoins de mesurer le niveau de soutien dont bénéficie chaque prétendant avant les prochains tours de scrutin. Elle intervient après les auditions publiques des candidats organisées au siège des Nations unies, où chacun a présenté sa vision de l’organisation et ses priorités pour les années à venir.

Quelques jours auparavant, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait officiellement apporté son soutien à son prédécesseur, qualifiant cette ambition de « candidature du Sénégal au service de l’Afrique ». Cette position visait à renforcer les chances de l’ancien chef de l’État dans une compétition où les équilibres diplomatiques et les rapports de force entre les membres permanents du Conseil de sécurité demeurent déterminants. Malgré cet appui, le premier vote indicatif révèle que le candidat sénégalais devra convaincre davantage de délégations lors des prochaines consultations.

Un processus encore ouvert

Les votes indicatifs constituent une étape essentielle du processus de désignation du secrétaire général des Nations unies. Ils permettent aux quinze membres du Conseil de sécurité d’exprimer leur préférence de manière confidentielle avant la formulation d’une recommandation officielle à l’Assemblée générale. Pour espérer être retenu, un candidat doit obtenir un soutien suffisant tout en évitant un veto de l’un des cinq membres permanents du Conseil. Les prochains tours de scrutin pourraient ainsi modifier les rapports de force, à mesure que les États ajusteront leurs positions diplomatiques.

Si cette cinquième place complique la stratégie de Macky Sall, elle ne met pas un terme à ses ambitions. L’histoire des désignations à l’ONU montre que plusieurs tours de votes sont souvent nécessaires avant qu’un consensus ne se dégage. Les tractations diplomatiques se poursuivront donc dans les prochaines semaines entre les grandes puissances et les groupes régionaux. Pour l’ancien président sénégalais, l’enjeu sera désormais de transformer les soutiens politiques déjà acquis en véritables engagements au sein du Conseil de sécurité, seul organe habilité à recommander le futur secrétaire général à l’Assemblée générale des Nations unies.