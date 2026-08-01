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Gabon : Camélia Ntoutoume annonce une rentrée des classes à effectifs pléthoriques

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 août 2026 à 12h05min
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Camélia Ntoutoume Leclercq lors des travaux de la Commission d'Orientation © D.R.
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18 000 élèves ayant obtenu leur entrée en sixième à répartir dans les différents établissements scolaires du pays. C’est la mission qui avait été assignée à la Commission nationale d’Orientation qui a achevé ses travaux le mardi 28 juillet dernier. Une mission ardue, tant les membres de la commission étaient amenés à arbitrer entre le nombre d’impétrants, les places disponibles et la proximité du lieu d’habitation. Au terme de ce travail, un peu moins de 3 000 apprenants n’ont pu être orientés vers des établissements publics.

« Au début des travaux nous avions à peu près 18 000 élèves à orienter. Aujourd’hui, nous sommes à un peu moins de 3 000 », a déclaré la ministre de l’Education nationale, citée par le Quotidien L’Union. Selon cette dernière, ces apprenants seront orientés vers les établissements privés, marquant ainsi une forte réduction du recours aux structures privées. 

Un premier trimestre difficile pour apprenants et enseignants 

Il faut dire que cette doctrine consistant à envoyer le maximum possible d’élèves vers des établissements publics n’est pas sans conséquences, notamment dans plusieurs localités du pays telles que la Province de l’Estuaire, celle de l’Ogooué-Maritime et la ville de Franceville où les établissements en cours de construction ne seront pas livrés d’ici la rentrée 2026-2027, conduisant la ministre à opter pour un choix parfaitement assumé.

« Les effectifs par classe seront plus importants durant le premier trimestre, avant une réorientation des élèves vers les nouvelles infrastructures attendues d’ici la fin de l’année », a-t-elle déclaré. Un aveu d’impuissance, qui laisse supposer une surpopulation d’apprenants dans des classes qui peinent déjà à se conformer aux normes internationales. Si des efforts considérables ont été consentis ces dernières années notamment à travers le programme PISE financé par l’Agence française de développement, il n’en demeure pas moins que la tâche reste immense pour compenser le retard accusé en matière d’infrastructures scolaires.  

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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