Gabon : explosion de 354 % des subventions aux carburants malgré un contexte budgétaire difficile

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Pourtant confronté à une conjoncture internationale incertaine, à un niveau d’endettement élevé et à la nécessité de préserver ses capacités d’investissement, le gouvernement a tout de même revu à la hausse les crédits destinés au soutien des prix des produits pétroliers. Alors que la Loi de finances initiale (LFI) 2026 avait ramené cette enveloppe à seulement 12 milliards de FCFA, la Loi de finances rectificative (LFR) la porte désormais à plus de 55,3 milliards de FCFA, soit une progression spectaculaire de 354 %. Ce revirement interroge sur la volonté du gouvernement de mieux orienter les dépenses publiques dans un contexte difficile.

Pour financer cette hausse, le gouvernement a procédé à plusieurs ajustements dans la LFR, avec des réductions de crédits sur certaines dépenses de fonctionnement et des réaménagements de plusieurs programmes d’investissement afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires. Malgré l’ampleur de la hausse enregistrée en 2026, l’effort reste toutefois inférieur à celui des deux exercices précédents. Les subventions aux carburants avaient atteint 75 milliards de FCFA en 2024 avant de culminer à 88 milliards de FCFA en 2025, preuve que le soutien de l’État demeure important mais suit désormais une trajectoire de réduction progressive.

Une réforme toujours repoussée

Cette nouvelle augmentation contraste avec les engagements pris quelques mois auparavant par le ministre du Pétrole, Sosthène Nguema Nguema, qui avait annoncé la suppression des subventions publiques sur les produits pétroliers à compter de janvier 2026. Six mois plus tard, la réalité économique semble avoir rattrapé cette ambition. Face aux tensions sur les marchés internationaux et au risque d’une flambée des prix à la consommation, l’exécutif a préféré maintenir un mécanisme de compensation, quitte à renoncer temporairement à la trajectoire initialement annoncée.

La Banque mondiale rappelle depuis plusieurs années que les subventions généralisées aux carburants constituent une dépense peu efficace, car elles profitent davantage aux ménages les plus aisés qu’aux populations vulnérables. Dans sa note de conjoncture économique de juin 2023, l’institution recommandait déjà un ciblage plus précis des aides afin de limiter leur coût budgétaire tout en protégeant les catégories les plus exposées. La hausse inscrite dans la LFR 2026 relance ainsi le débat entre impératif de stabilité sociale et nécessité d’assainir durablement les finances publiques.