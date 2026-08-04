Transport aérien : jusqu’à 52 480 FCFA de redevance R4 pour un aller-retour Port-Gentil–Franceville

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Voyager entre deux provinces gabonaises pourrait coûter sensiblement plus cher avec l’extension de la redevance R4 à l’ensemble des aéroports du pays. Selon les calculs présentés par FLYGABON dans un communiqué publié le 31 juillet 2026, un passager effectuant un aller-retour Port-Gentil–Franceville via Libreville pourrait supporter jusqu’à 52 480 FCFA au titre de cette seule redevance. Une charge qui vient s’ajouter au rétablissement de la TVA de 18 % sur les vols domestiques et à l’augmentation d’autres prélèvements aéroportuaires.

La nouvelle fiscalité applicable au transport aérien commence à révéler ses conséquences concrètes sur le portefeuille des voyageurs. Parmi les mesures entrées en vigueur figurent l’élargissement de la redevance R4 à l’ensemble des aéroports gabonais, le retour de la TVA à 18 % sur les vols domestiques, l’augmentation des redevances de sûreté et l’introduction d’une nouvelle redevance dite « Sécuriport ». CP – R4 API.pdf

Une même redevance prélevée plusieurs fois au cours du voyage

C’est surtout le mécanisme d’application de la R4 qui suscite l’inquiétude de FLYGABON. Selon la compagnie nationale, cette redevance concerne aussi bien les vols domestiques que régionaux et peut être appliquée à chaque tronçon d’un itinéraire comprenant une ou plusieurs correspondances. Le montant cumulé peut donc devenir substantiel pour un seul déplacement. CP – R4 API.pdf

FLYGABON prend l’exemple d’un passager effectuant un aller-retour Port-Gentil–Franceville via Libreville. Le voyage représenterait huit taxations, à raison d’une perception au départ et à l’arrivée dans chaque aéroport. Sur la base du calcul présenté par la compagnie, cette seule redevance atteindrait ainsi 52 480 FCFA pour un passager. CP – R4 API.pdf

Jusqu’à 131 192 FCFA sur certains itinéraires régionaux

La problématique dépasse les seules liaisons intérieures. Pour un voyage régional avec correspondance à Libreville, la R4 pourrait également être appliquée sur chacun des différents tronçons. FLYGABON cite le cas d’un Douala–Brazzaville aller-retour via Libreville, pour lequel elle évalue le montant cumulé de la R4 à 131 192 FCFA par passager. CP – R4 API.pdf

Pour la compagnie, un tel mécanisme risque de pénaliser particulièrement les voyageurs des provinces, souvent contraints de passer par Libreville faute de liaisons directes. Il pourrait également affecter les voyageurs régionaux utilisant la capitale gabonaise comme plateforme de correspondance et, par ricochet, réduire l’attractivité de Libreville dans son ambition de devenir un hub aérien régional. CP – R4 API.pdf

TVA à 18 % : l’addition risque encore de s’alourdir

La R4 ne constitue pourtant qu’une partie de la nouvelle équation tarifaire. La Loi de finances rectificative a également consacré le rétablissement de la TVA à 18 % sur les vols domestiques. FLYGABON reconnaît d’ailleurs avoir déjà intégré cette TVA dans ses billets et indique qu’elle appliquera également l’augmentation de la redevance WZ dès son intégration au référentiel IATA TTBS. CP – R4 API.pdf

La compagnie souligne que l’exonération antérieure de TVA avait contribué à rendre les déplacements intérieurs plus accessibles et à accompagner le désenclavement des provinces. À cette taxation s’ajoutent désormais plusieurs prélèvements liés notamment à la sûreté aéroportuaire, dont certains font également l’objet d’une augmentation.