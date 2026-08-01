Journée internationale de la Femme africaine : le Gabon place le curseur sur le leadership féminin 

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À l’occasion de la Journée internationale de la Femme africaine, célébrée ce 31 juillet, le Gabon a réaffirmé son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes à travers une cérémonie organisée par le ministère des Affaires sociales, de la Protection de l’enfance et des Droits des femmes. Placée sous le thème national « Femme gabonaise, pilier du développement national et du continent : lutte contre les violences, participation aux instances de prise de décision et développement communautaire », cette célébration a réuni des représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et diplomatiques, ainsi que des organisations de la société civile. L’événement a permis de mettre en lumière le rôle déterminant des femmes dans la construction d’un développement durable, inclusif et équitable, tout en rappelant les défis qui subsistent en matière d’égalité des chances et de protection de leurs droits.

Prenant la parole au nom de la ministre, le Secrétaire général du ministère des Affaires sociales, Pepecy Ogouliguende, a rappelé que cette édition 2026 s’inscrit dans la continuité des orientations de l’Organisation panafricaine des femmes. « Cette édition 2026 s’inscrit dans la dynamique de la vision portée par l’Organisation panafricaine des femmes autour du thème continental : Assurer la disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 », a-t-elle déclaré. Une vision qui établit un lien étroit entre l’amélioration des conditions de vie, l’accès aux services essentiels et l’émancipation des femmes sur l’ensemble du continent africain.

Les droits et le leadership féminin

Au cours des échanges, les organisateurs ont rappelé les trois axes appelés à structurer durablement la politique d’émancipation de la femme au Gabon : la lutte contre les violences basées sur le genre, le renforcement de la participation des femmes aux instances de prise de décision et la promotion du développement communautaire. Ces priorités s’inscrivent dans les orientations du président de la République à travers le Plan national de croissance et de développement (PNCD), appelé à servir de cadre de référence pour l’action publique au cours des cinq prochaines années. Elles traduisent également la volonté des pouvoirs publics de faire des femmes des actrices incontournables de la transformation économique, sociale et politique du pays.

Durant plusieurs heures, les participants ont débattu des principaux leviers susceptibles d’accélérer l’émancipation des femmes gabonaises, notamment à travers le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Les discussions ont mis en évidence la nécessité de poursuivre les réformes en faveur de la protection des droits des femmes, de prévenir toutes les formes de violences dont elles sont victimes et de favoriser leur accès aux responsabilités. En retenant cette thématique, le ministère des Affaires sociales entend ainsi placer l’autonomisation économique, l’égalité des chances et le leadership féminin au cœur des politiques publiques, convaincu que le développement du Gabon passe inévitablement par une participation pleine et entière des femmes à la vie nationale.