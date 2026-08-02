Gabon : Paul Kessany traduit en actes la politique de décentralisation impulsée par Oligui Nguema

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En procédant, ce jeudi 30 juillet 2026, à la signature d’un accord-cadre de transfert de compétences avec la Commune de Libreville, le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, Paul Kessany, franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation voulue par le président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette réforme ambitionne de rapprocher les politiques publiques des citoyens en donnant davantage de responsabilités aux collectivités locales.

La décentralisation, érigée en priorité par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuit sa concrétisation. Après plusieurs réformes institutionnelles destinées à renforcer le rôle des collectivités territoriales, le ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts engage à son tour le transfert progressif de compétences vers la Commune de Libreville.

À travers la signature de cet accord-cadre, Paul Kessany devient l’un des premiers membres du gouvernement à décliner concrètement, dans son département ministériel, la vision du chef de l’État visant à construire une administration plus proche des citoyens et plus réactive aux réalités locales.

Une réforme portée par la vision du chef de l’État

L’accord signé entre le ministère et la municipalité de Libreville prévoit le transfert progressif de compétences dans les domaines de la jeunesse, des sports, des loisirs, du rayonnement culturel, des arts et de la vie associative.

Cette démarche répond à l’ambition du président Brice Clotaire Oligui Nguema de faire des collectivités locales de véritables acteurs du développement territorial. En rapprochant les centres de décision des populations, l’objectif est d’améliorer la qualité des services publics tout en donnant davantage d’autonomie aux communes dans la conduite des politiques de proximité.

Pour Paul Kessany, cette nouvelle gouvernance doit permettre de mieux entretenir les infrastructures sportives, de promouvoir les activités culturelles, d’accompagner les talents artistiques et de renforcer le soutien apporté aux associations locales.

Paul Kessany ouvre une nouvelle phase de la décentralisation

Au-delà de la portée symbolique de cette signature, le ministre engage désormais son département dans une réforme appelée à transformer durablement la gouvernance des secteurs dont il a la charge.

Le maire de Libreville a toutefois rappelé que cette décentralisation ne pourra produire tous ses effets qu’à condition d’être accompagnée d’un transfert effectif des ressources humaines, techniques, matérielles et financières, ainsi que d’un appui technique de l’État durant la période de transition.

Cette exigence rejoint le principe même défendu par le chef de l’État : une décentralisation efficace ne peut se limiter au transfert de compétences administratives ; elle doit également garantir aux collectivités les moyens d’exercer pleinement leurs nouvelles responsabilités.

La Fête des Cultures, premier symbole de cette nouvelle gouvernance

La dynamique engagée se traduira rapidement sur le terrain. Dès la semaine prochaine, le ministère dirigé par Paul Kessany et la Commune de Libreville organiseront conjointement la Fête des Cultures, première initiative issue de ce partenariat.

Au-delà de son caractère culturel, cet événement illustrera la volonté du gouvernement de faire de la décentralisation un levier d’action concret au service des citoyens, conformément à la vision portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Avec cet accord-cadre, Paul Kessany inscrit son action dans la traduction opérationnelle des engagements présidentiels en faveur de la décentralisation. Le véritable défi sera désormais de démontrer que ce transfert de compétences permettra aux collectivités locales de gagner en efficacité, en autonomie et en capacité d’action au bénéfice des populations.