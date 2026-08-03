CES Public d’Awendje : 2 500 élèves, seulement 4 surveillants et 3 W.C fonctionnels

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Construit en 2021 pour répondre à la forte demande en infrastructures scolaires dans le quatrième arrondissement de Libreville, le Complexe scolaire public d’Awendjé, situé en face de l’Espace PME, devait offrir un cadre moderne d’apprentissage aux élèves du premier et du second cycle. Ouvert en octobre 2023 alors que les travaux étaient loin d’être achevés, l’établissement fonctionne encore aujourd’hui dans des conditions particulièrement précaires. Près de trois ans après son ouverture, les quelque 2 500 élèves du collège, ainsi que le personnel administratif et enseignant, évoluent dans un environnement marqué par des infrastructures inachevées, un déficit d’équipements et un manque de ressources humaines, selon plusieurs sources internes.

Au collège, un bloc entier reste inachevé et le bâtiment destiné à l’administration n’a jamais été livré. Les responsables administratifs travaillent dans des salles de classe, utilisant des tables-bancs comme bureaux. Plusieurs salles sont insuffisamment éclairées, tandis que seulement trois toilettes sont fonctionnelles pour l’ensemble des 2 500 élèves. La surveillance constitue également un défi majeur, l’établissement ne compte que quatre surveillants, bien loin de la norme d’un surveillant pour 250 élèves. Par ailleurs, plusieurs responsables occupent leurs fonctions à titre intérimaire depuis près de cinq ans, malgré un taux de réussite de 67 % au BEPC enregistré en 2025.

Des conditions d’apprentissage toujours dégradées

Les difficultés concernent également le Lycée public d’Awendjé, où plus de 735 élèves se partagent seulement sept salles de classe, obligeant l’établissement à fonctionner en double flux. Si le personnel enseignant est presque au complet, les salles, peu aérées, deviennent rapidement étouffantes. Les ventilateurs installés ne suffisent pas à atténuer la chaleur, provoquant régulièrement des malaises chez les élèves. L’absence d’infirmerie complique davantage la prise en charge des cas d’urgence signalés quotidiennement.

Le complexe ne dispose ni de plateaux sportifs ni d’aires de jeux adaptées. Les élèves de troisième doivent négocier l’utilisation des installations de Damas pour leurs cours d’éducation physique, tandis que les candidats au baccalauréat sont orientés vers d’autres établissements ou vers la FOPI. Même la salle de gymnastique demeure inutilisable, faute d’équipements tels que des tatamis. Autant de carences qui interrogent sur les conditions réelles d’enseignement dans un établissement pourtant présenté comme un projet structurant pour l’éducation à Libreville.